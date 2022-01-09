Протесты в Казахстане: последние новости на 9 января 2022 года

Обстановка в Казахстане постепенно нормализуется. Фото: REUTERS

Обстановка в Казахстане потихоньку нормализуется. Ей еще далеко, очень далеко до нормальной, но по сравнению с 5-6 января, когда в Алма-Ате чуть ли не повсеместно гремели настоящие бои, а жители отсиживались по квартирам, опасаясь высунуть нос на улицу, как говорят в Одессе, это две большие разницы.

В Казахстане по обвинению в государственной измене задержан и помещен под стражу бывший глава Комитета национальной безопасности Карим Масимов. Напомним, его отправили в отставку вскоре после начала беспорядков.

Появилось известие о местонахождении экс-президента Нурсултана Назарбаева. Вопреки всем слухам и сплетням, Елбасы не умер и не улетел спасаться за границу. Нурсултан Абишевич находится, по заявлению его пресс-службы, в столице Казахстана и, опять же, через пресс-службу выступил с обращением ко всем объединиться вокруг нынешнего президента Токаева.

Самолетами МО России в Казахстан переброшены миротворцы Фото: REUTERS

Самолетами МО России в Казахстан переброшены миротворцы из Белоруссии, Армении и Киргизии.

Президент Касым-Жомарт Токаев объявил 10 января днем национального траура в республике. Токаев произвел ряд кадровых перестановок в верхних эшелонах власти.

Первая группа застрявших в Казахстане туристов из России была отправлена домой на военно-транспортном ИЛ-76. На 9 января анонсированы два рейса военно-транспортной авиации по вывозу россиян из Алма-Аты в Иваново и Оренбург. Время сбора в терминале аэропорта для граждан России обозначено в 14-00.

В Алма-Ате порядка 500 горожан решили стать народными дружинниками. Акимат (администрация) города выразил им признательность, но ограничил их зону ответственности жилыми зданиями и социальными объектами, отказав в праве патрулировать улицы, где они могут столкнуться с остатками банд или одиночными боевиками и подвергнуть свою жизнь опасности.

В Актау завершился многодневный митинг. Жители разошлись после беседы с представителями власти, которые пообещали, что за дни, проведенные на митинге, они получат полную зарплату. Несколько оставшихся на площади участников акции задержала полиция. Муниципальные службы быстро убрали территорию площади. Митинг прекратили и жители Жанаозена, в котором начались нынешние протесты из-за повышения цен на газ для автомобилей. Кстати, в отношении 180 предпринимателей по подозрению в завышении цен на топливо начато расследование.

Жизнь в Алма-Ате постепенно приходит в норму после погромов. Фото: REUTERS

Стало известно о гибели, как минимум, двух детей во время протестов. Одна из них – 4-хлетняя девочка. Другой – 11-летний мальчик. Они стали случайными жертвами. Еще несколько детей были ранены.

Утром и в первой половине дня в Алма-Ате еще были слышны отдельные перестрелки.

Более тщательно подсчитан ущерб от протестов, грабежей и мародерства. Он составил свыше 200 миллионов долларов. Пострадали 920 субъектов бизнеса. Состояния миллиардеров Казахстана из-за падения акций их компаний уменьшились на 9 млрд. долларов США.

ЕС призвал освободить задержанных в ходе беспорядков. Их количество уже превысило 4 тысячи человек.

Прошли похороны первых полицейских и нацгвардейцев, погибших при наведении порядка.

Силовики патрулируют трассы и въезды в города. Фото: REUTERS

Главный "оппозиционер на удаленке" и беглый олигарх Мухтар Аблязов призвал ЕС и США ввести санкции против Казахстана. Призыв более чем проблематичный, поскольку в республике работают десятки крупнейших компаний из США и Европы.

Возобновилась работа АЗС в городах со стабильной обстановкой, в ряде магазинов начали вновь принимать банковские карты для оплаты, заработали банкоматы на выдачу наличности, но пока суточный лимит на карту ограничен 10 тысячами тенге.

На въездах в города Казахстана и выездах из них выставлены блок-посты, весь автотранспорт тщательно досматривается полицией и Национальной гвардией. На этих постах правоохранители задерживают мародеров, которые пытаются вывести награбленное имущество. В основном, это разного рода гаджеты и смартфоны.

Президент Токаев заявил, что прибытия коллективных миротворческих сил ОДКБ для охраны объектов позволила освободить от этого и направить на подавление беспорядков значительные силы полиции и Нацгвардии. Он же предложил в ближайшее время провести онлайн-саммит ОДКБ.