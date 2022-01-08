Хоккейный опыт и шпиц Татьяны Волосожар помогли звезде «Серебряных коньков» Федору Федотову выиграть «Ледниковый период»

Фото: Максим ЛИ

В эфире Первого канала 8 января прошел заключительный этап шоу «Ледниковый период». Лучшие пары проекта представили козырные номера, с которыми выигрывали отдельно взятые выпуски (ну, или просто откатали их безупречно). Многие зрители считали фаворитами шоу блогера Даню Милохина и серебряную олимпийскую призерку Евгению Медведеву. Публика пережила разные этапы приятия пары: сначала их хейтили, затем переваривали, потом начали присматриваться и уж после полюбили так, что устраивали истерики в комментариях, стоило только судьям оценить номер пары не так высоко. Вроде бы уверенной поступью Даня и Женя шли к победе.

Но, как это бывает на спортивных мероприятиях, случился сюрприз.

Фото: Максим ЛИ

Сплошных шестерок Милохин и Медведева избежали. То ли повлияло отсутствие Татьяны Анатольевны Тарасовой (ее заменил Александр Жулин, долго отсутствовавший в шоу), которая так любила пару и нахваливала их почти всегда, то ли стресс финального соревнования сказался. Но Даня и Женя, чуть усложнив прокат, снова упали — блогер не справился с поворотом. После чего и получили заслуженные 5,9 за технику от двух арбитров — профессиональных фигуристов: Татьяна Навка назвала номер «шедевром» и порекомендовала ребятам включить его в собственную программу и кататься вместе с ним в гастрольном туре, тогда как Александр Жулин напомнил, что судит именно финал, где все строго, и катание пары было неидеальным.

Однако главная интрига шоу — зародился ли роман между Милохиным и Медведевой — до сих пор не была разрешена.

— Мне даже интересно, что у вас там происходит? — напирала Алла Михеева.

— И мне тоже! — вдруг включился в разговор Филипп Киркоров.

Милохин отрицательно замотал головой из стороны в сторону, что по болгарской традиции означает «да».

— Он даже мне не скажет, — сказал Киркоров.

— Вы встречаетесь? — решила снять противоречие Михеева.

— Мы не встречаемся! — с досадой выкрикнул Киркоров, но потом осекся.

Все дружно захохотали. Вот это прикол.

Фото: Максим ЛИ

На самом деле фигуристка уже говорила, что между ними, разумеется, ничего нет, и они всего лишь творческий тандем. Так что это, скорее, Филипп Бедросович не упустил возможности добавить красок и оттенков в яркий образ главного краша русского Тик-Тока.

- Куча разных эмоций, - признался после выступления Милохин. - Сейчас я рад. Но через недельку, может, буду скучать и не скажу никому об этом.

- Я стала чувствовать себя раскрепощеннее, освободилась от собственных зажимов, - констатировала удачный опыт Женя и, поглядев на заядлую подругу Алину Загитову, добавила. - Стала добрее и проще относиться к людям.

Фото: Максим ЛИ

Однако без награды пара все равно не ушла. Они заняли третье место (вместе с двумя парами), после чего Жене и Дане вручили приз зрительских симпатий.

Второе место на пьедестале досталось Ивану Колесникову и Татьяне Тотьмяниной, у которой никак не получалось войти в призеры шоу, сколько бы раз не участвовала.

А вот теневые лидеры проекта — харизматичные актер Федор Федотов («Серебряные коньки») и двукратная олимпийская чемпионка Татьяна Волосожар — с волнением справились. Кстати, фигуристка выступала без ортеза, у нее серьезно травмировано колено. И идеально откатали номер под «Танго «Магнолия» Александра Вертинского, после чего по итогам суммарного подсчета голосов выиграли «Ледниковый период». Помогли паре хоккейный опыт Федора, он был капитаном питерской «Смены», а еще милая собачка — шпиц фигуристки Декстер. Стал частью номера, послушно просидев на стульчике и ожидая хозяйку.

Фото: Максим ЛИ

— Я бы не была Татьяной Волосожар, если б отказалась продолжить кататься после травмы, — призналась спортсменка. — Всегда говорю: пока я могу ходить, буду кататься.

Федор и вовсе мог отказаться от проекта по ходу съемок — рабочий график накладывался на шоу. Но Илье Авербуху удалось убедить актера остаться. И, как оказалось, не зря.

— «Ледниковый период» — это абсолютно другая техника по сравнению с хоккеем, — признавался «КП» Федор. — Все думали, что у меня будет гандикап после съемок в «Серебряных коньках». Но нет. Мы при подготовке к фильму тоже катались на хоккейных коньках. Были эпизоды и с историческими коньками, которые без зубцов, в отличие от фигурных. Как только я, хоккеист, со своей манерой первого шага, толчка встаю на коньки с зубцами, начались проблемы. Это требует максимальной концентрации внимания. Чуть расслабился — нога встает не так и цепляется за лед. Так что это дело тренировок, тренировок и тренировок.