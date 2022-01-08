"Это девочка!": молодая жена Игоря Николаева сделала признание о пополнении в семье

Игорь Николаев и Юлия Проскурякова. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Игорь Николаев и Юлия Проскурякова сообщили о пополнении в семье. У них появилась чудесная девочка. Поклонники радостную новость, которая для всех стала полной неожиданностью, приняли на ура.

Игорь Николаев и Юлия Проскурякова поделились счастливым известием. Звездная пара решила порадовать свою дочь Веронику. Малышка давно просила четвероного друга. Выбор пал на кошку. "Живой, игривый рождественский котенок Тесла - наш новый член семьи!" - рассказала молодая жена музыканта в блоге.

Вероника осталась в восторге и долго благодарила Деда Мороза, который, согласно легенде, и положил Теслу под елку. "Это же котенок, которого я загадывала Деду Морозу", - говорила кроха.

Отметим, для Игоря Николаева брак с Юлией Проскуряковой стал третьим по счету и, по его словам, самым счастливым. Правда, некоторых поклонников поначалу смущал тот факт, что певица младше не только композитора, - на 22 года, но даже его старшей дочери, которую тоже зовут Юля.

После свадьбы Юлия и Игорь Юрьевич не сразу смогли стать родителями. Осенью 2013-го Проскурякова отправилась в Покровский женский монастырь, чтобы попросить помощи у Матроны Московской, а затем поехала с мужем в храм, где хранились мощи святых Петра и Февронии. Дочку она вымолила. В июне 2015-го артистка появилась на звездной вечеринке с округлившимся животом. "Ждали и молились. А радикальных медицинских мер не предпринимали. И, как оказалось, поступили правильно: когда мы расслабились, тут-то все и случилось… Думаю, что каждой паре Бог дает ребенка, когда нужно. Мы притерлись. Игорь начал воспринимать меня как творческого человека, а не только как любимую женщину. Меня приняло его окружение, а Игоря - мои родители, хотя на самом деле он им всегда нравился", - отмечала артистка.