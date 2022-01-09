Протесты в Казахстане 9 января 2022: прямая онлайн-трансляция

Мы продолжаем следить за событиями в Казахстане Фото: REUTERS

«Комсомолка» продолжает следить за событиями в Казахстане, где в самом начале нового года вспыхнули массовые протесты, обернувшиеся беспорядками и погромами. Сайт kp.ru ведет прямую онлайн-трансляцию событий в Казахстане 9 января 2022 года.

В субботу президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял решение объявить 10 января 2022 года днем общенационального траура по жертвам трагических событий на территории страны. Глава государства выразил соболезнования родным и близким погибших.

По данным МВД республики, в ходе беспорядков пострадали более 740 сотрудников силовых ведомств, погибли 18 силовиков.

Накануне стало известно, что общее количество задержанных участников беспорядков в Казахстане превысило 4,2 тысячи человек. По данным сил правопорядка, среди задержанных есть иностранные граждане.

Агентство по защите и развитию конкуренции Казахстана начало расследование в отношении 180 бизнесменов, занимающихся розничной реализацией сжиженного нефтяного газа. Предпринимателей подозревают в ценовом сговоре для установления и поддержания высоких цен на газ, из-за чего люди и вышли на улицы изначально.

Президент России Владимир Путин провел очередные телефонные переговоры с Касым-Жомартом Токаевым. Токаев сообщил российскому коллеге, что ситуация «развивается в сторону стабилизации», а также поблагодарил его за поддержку в рамках миротворческой миссии ОДКБ.

Сотни наших сограждан обратились в министерство иностранных дел России с просьбой вывезти их из Казахстана, большинство обращений поступило от тех, кто не смог вылететь домой регулярными рейсами, поскольку аэропорты Казахстана закрыты. В основном это люди, приехавшие в республику на новогодний отдых или к родственникам. В департаменте ситуационно-кризисного центра (ДСКЦ) МИД сообщили, что на консульском учете находится около 60 тысяч граждан России. Россиян среди пострадавших из-за беспорядков нет.

Министерство обороны организует эвакуацию россиян из Казахстана силами военно-транспортной авиации, сообщило посольство России в республике. Для этих целей 9 января запланировано два рейса из Алма-Аты в Иваново и Оренбург. Желающих покинуть таким образом республику просят своими силами осуществить трансферт до аэропорта Алма-Аты к 14-00 по местному времени.

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