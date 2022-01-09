Брошенный женой Григорий Лепс похудел на 15 кг

Григорий Лепс Фото: Михаил ФРОЛОВ

Григорий Лепс после развода со второй женой Анной Шаплыковой спешно покинул Россию. Певец отправился сначала в Италию, где у него поместье. А новогодние праздники провел в Дубае и Куршевеле.

Брошенный женой Григорий Лепс не сидит на месте. Артист - желанный гость на частных вечеринках. Сначала он радовал богатых и красивых в Арабских Эмиратах. А потом звезду сцены пригласили выступить в Куршевеле. В Альпы разведенный музыкант прилетел вместе со старшей дочерью Ингой.

Во время праздника столы ломились от черной икры, карпаччо из местного морского леща и лобстеров. Гости пили игристое и отплясывали под хиты Лепса "Я уеду жить в Лондон", "Терминатор", "Самый лучший день".

Стоит отметить, что после расставания с женой Григорий сильно похудел. Видимо, сказался стресс. Артист потерял 15 килограммов и, кажется, не намерен останавливаться. Сейчас он весит 73 килограмма, пишет "СтарХит".

Отметим, любой развод - это стресс, даже если это происходит по обоюдному согласию и в полном спокойствии. Ни Лепс, ни Анна Шаплыкова свое расставание никак не комментируют. Известно лишь, что их решение - обоюдное, взвешенное и окончательное. Причиной стал кризис в отношениях. Инициатором разрыва стала именно вторая жена артиста.

Анна удалила свой аккаунт, а Григорий хоть на публике и держится спокойно, на деле переживает бурю эмоций. С ним даже случился гипертонический криз. Вокалист угодил в больницу, где его выхаживали врачи. "У меня был гипертонический криз. Не очень сильный, но я все-таки решил лечь в больницу. Меня прокапали, все в порядке. С сердцем все в порядке, с сосудами тоже. Такое бывает, когда человек срывается. Я имею ввиду физически - слишком много работы, слишком много всего того, что я делал, чтобы быть на плаву", - говорил певец.