ЕСПЧ встал на сторону кондитеров, отказавшихся печь торт с ЛГБТ-лозунгом

Обычный десерт стал предметом судебного разбирательства. Фото: EAST NEWS

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) отклонил иск активиста ЛГБТ-сообщества из Северной Ирландии Гарета Ли, который обратился с жалобой на дискриминацию.

Дело о гомофобии тянется уже несколько лет. Суть его состоит в том, что он обратился в пекарню Ashers, расположенную в Ольстере, с просьбой изготовить торт и украсить его надписью «Поддержите однополые браки».

Владельцы пекарни заказ приняли, однако позже перезвонили Ли и вернули ему деньги, отказавшись от предоставления услуги.

Рассерженный активист написал жалобу в Комиссию по делам равенства Северной Ирландии, а та обратилась в суд.

На судебном заседании владельцы пекарни объяснили, что не имеют ничего против самого истца, а также его ориентации, но религиозные убеждения не позволяют им пропагандировать гомосексуализм.

Судья приняла решение, согласно которому пекарня выплатила истцу компенсацию в 500 фунтов (примерно 51,2 тысячи рублей) за оскорбление его чувств. Свой вердикт судья мотивировала тем, что пекарня является не религиозной организацией, а лишь занимается бизнесом ради выгоды.

Спустя три года Верховный суд Соединенного Королевства отменил постановление суда нижестоящей инстанции и признал правоту владельцев пекарни, заявив, что отказ испечь торт с подобным посланием не может рассматриваться как акт дискриминации.

Ли не угомонился и обратился в ЕСПЧ, который после рассмотрения иска признал дело истца неприемлемым, поскольку он «не исчерпал внутренних средств правовой защиты».