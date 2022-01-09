Главные вопросы о Коллективных миротворческих силах в Казахстане и ответы на них

В состав КМС вошли части и подразделения вооруженных сил России - более 3000 человек. Фото: REUTERS

1. Какие части и подразделения из состава Коллективных миротворческих сил (КМС) и в каком количестве личного состава принимают участие в операции в Казахстане?

В состав КМС вошли части и подразделения вооруженных сил России (более 3 тыс. человек), Белоруссии (500), Армении (80), Таджикистана (100) и Киргизии (100) со штатной боевой техникой.

2. Какие объекты и населенные пункты на территории Казахстана взяли под охрану военнослужащие из состава КМС?

Российские десантники из Иваново и Костромы, например, контролируют международный аэропорт Нур-Султан, здание Генштаба вооруженных сил Казахстана и 22-этажный телецентр «Казмедиа». Личный состав

Отдельной бригады специального назначения (ВДВ РФ, Кубинка) дислоцируются на юго-востоке Казахстана. Под его контролем находятся международный аэропорт Алматы, штаб Единой системы ПВО России и Казахстана, 602-я авиабаза (Чимкент).

31-я отдельная десантно-штурмовая бригада (ВДВ РФ, Ульяновск) разместилась в восточной части Казахстана. Под её контролем - город Усть-Каменогорск и объекты АО «НАК «Казатомпром» – национальной атомной компании Казахстана – крупнейшего в мире производителя природного урана. Россияне охраняют также генеральное консульство России в Алма-Ате.

Другие подразделения из состава КМС взяли под охрану президентский дворец в Нур-Султане, Центробанк и Комитет национальной безопасности Казахстана, завод по производству вакцин от коронавируса, центральный рынок Алма-Аты, порт Актау (Шевченко) на юго-западе Казахстана.

3. Личный состав КМС в Казахстане участвует в разгоне уличных банд и арестах боевиков?

Как сообщил kp.ru официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков, по договоренности с казахстанской стороной военнослужащие коллективных миротворческих сил не привлекаются к проводимым оперативно-боевым мероприятиям местных правоохранительных органов и армейских подразделений по наведению законности и правопорядка в стране.

4. Каким транспортом личный состав КМС из России и других республик ОДКБ доставляются в Казахстан?

Российские военнослужащие, например, доставляются самолетами военно-транспортной авиации с аэродромов в Московской, Ивановской, Ульяновской областей на аэродромы «Алматы» и «Житыген» Республики Казахстан. Минобороны России создало воздушную группировку из более 70-ти военно-транспортных самолетов Ил-76 и 5-ти Ан-124. Они круглосуточно перебрасывают подразделения миротворцев в Казахстан.

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