Как в Казахстане появились джузы, русские и кто построил его города и заводы

На Джамбулском заводе тракторных запасных частей в городе Тараз, Казахстан. Февраль 1993 года. Фото: Сутулов Валерий/фотохроника ТАСС

С начала нового 2022-го в центре внимания всего мира – Казахстан. Что там такое – протесты, революция, попытка переворота? Что происходит в стране, да и что это за страна такая вообще? Что мы знаем о ней, кроме того, что эта республика на постсоветском пространстве, наследница Казахской ССР, до событий последних дней была чуть ли не витриной "успешности многовекторного развития", "ответственности национальной элиты" и т.д. и т.п. Да, смущали, безусловно, все эти бесконечные славословия Назарбаеву, прижизненные памятники, переименование в его честь даже столицы государства, но все это списывалось на восточный менталитет. В конце концов, в соседних среднеазиатских республиках происходит в той или иной степени нечто подобное.

Но, стоит признать, что наши представления о Казахстане весьма поверхностные. Мы не знаем ни его истории, ни его настоящего. Небезынтересно, что вся история Казахстана, и времен Российской империи (и до вхождения в нее), и в СССР – не самый простой предмет.

От древних жузов до Советской республики

Весьма часто в выступлениях разных экспертов можно услышать странные для нашего уха словосочетания – Старший жуз, Средний, Младший. Так назывались группы племен и родов, которые поделили между собой территорию современного Казахстана в период, который мы называем Средними веками. Младший взял под себя запад и юго-запад современной территории страны, Средний обосновался на севере, востоке и в центре, а Старший жуз обосновался на самой маленькой по площади территории - на юге.

Образовалось три жуза: Младший, Средний, Старший (слева направо). Фото: wikipedia.org

Сами жузы возникли в процессе распада достаточно могущественного Казахского ханства, образовавшегося после распада Золотой Орды и Узбекского ханства. Казахские ханы из трех династий создали свое государство в 1470 г. Государство не отличалось стабильностью ни внутренней, ни внешней политики, все время воевало, то с кокандцами, то с бухарцами, то с джунгарами, то внутри себя. В 17-м веке Казанское ханство практически распалось на те самые три жуза, ставшие, по сути независимыми ханствами. А в 1718 г. и вовсе прекратило свое существование даже формально. В итоге в первой половине 18-го века Старший и средний жузы превратились в вассалов джунгар (военизированного государства, образованного в Западной Монголии). А самые сообразительные - ханы Младшего жуза стали в 1731 г. подданными России. Через 9 лет их примеру последовал Средний жуз, а затем и Старший. Ханы оставались еще почти сто лет, но назначал их теперь Российский император. А в 1822-м году "Уставом о Сибирских киргизах" ханская власть в степи была упразднена.

Кстати, именно киргизами, а то и казаками ("сибирскими" или "степными") тогда, как правило, называли казахов. Собственно казахами их стали именовать лишь в 1936-м, уже в СССР.

После Октябрьской революции казахи жили сначала в Алашской автономии, которую в 1919-м преобразовали в Киргизский край в составе РСФСР. В 1920-м в составе все той же РСФСР была создана Киргизская АССР, а в 1925 последняя была преобразована в Казакскую АССР. В полноценную союзную республику (Казахскую ССР) в составе СССР ее преобразовали лишь в 1936-м. И ее территория стала примерно соответствовать границам нынешнего Казахстана.

Отношения с центральной властью не всегда складывались ровно. В 1916-м в Казахстане и на территориях соседних республик произошло самое крупное восстание, связанное с решением о "трудовой мобилизации инородцев" для тыловых работ в прифронтовой зоне. Восстание сопровождалось массовой резней казаков и русских поселенцев и было жестоко подавлено.

А под занавес Советской власти местные националисты в 1986-м после отставки Первого секретаря Компартии Казахской ССР Динмухамеда Кунаева (этнического казаха) и назначении на его место русского секретаря обкома из Ульяновска Геннадия Колбина устроили массовые беспорядки, при подавлении которых погибли около 200 человек, еще столько же были ранены, а порядка тысячи арестованы. 99 из них были позднее осуждены. Эти события и дали тогда толчок для возрождения казахского национализма.

Ровно через 5 лет после начала этих волнений, последним из советских республик 16 декабря 1991-го Казахстан провозгласил свою независимость.

Здесь будет город заложен

Практически все нынешние крупные города Казахстана были заложены в качестве русских крепостей по мере продвижения казачьих отрядов и оседания их в здешних степях. Об этом говорят и их исторические названия. Нынешний Атырау, носивший прежде имя Гурьев (Нижний Яицкий городок) яицкие казаки возвели как крепость еще в 1640-м. Семей (Семипалатинск) основали в 1718-м, Павлодар назвали первоначально Коряковским форпостом и основали в 1720-м, когда и Усть-Каменогорск. Петропавловск заложили как крепость в 1752 году. Актобе (прежнее название Актюбинск) основал отряд войск Российской империи в 1869 году в качестве берегового укрепления, а городом его назвали лишь в 1891-м. Караганда, вообще, стала городом на месте Ивановского разреза в 1934-м, уже при Советской власти.

Прежняя столица республики Алма-Ата появилась на карте Российской империи в 1854-м и под названием форт Верный. При этом, на его месте в 10-13 веках существовало поселение Алматы, но его полностью разрушили и разорили татаро-монголы. Даже маленький городок Форт-Шевченко на полуострове Мангышлак с момента основания в 1717-м году назывался крепостью Святого Петра. Нынешняя столица Нур-Султан (которой, не исключено, предстоит в ближайшее время очередное переименование) как только не называлась – если брать в обратной хронологии, то город побыл Астаной, Акмолой, Целиноградом, но был основан Акмолинском в 1830 году.

Среди нынешних областных центров Казахстана есть лишь два города, который существовали здесь до прихода Российской империи – Шымкент и Тараз. Причем, Тараз, известный в СССР под названием Джамбул, по сути, пришлось основывать заново, поскольку он был дважды разрушен до основания – сначала в 1220 г. при завоевании монголами, а потом во время войны с джунгарами в 1723-1727 годах. А вот Шымкент, он же Чимкент, существовал еще, как минимум, в первом столетии до нашей эры. Богатый торговый город много раз завоевывали, он переходил из рук в руки, но в 1864-м году его отвоевал у Кокандского ханства полковник Черняев с небольшим отрядом, который перед этим отбил у кокандцев Тараз, называвшийся тогда Аулие-Ата. Из других древних городов можно назвать, пожалуй, Туркестан, основанный еще в 5-м веке нашей эры.

И это немудрено, если учесть, что кочевой и полукочевой образ жизни местных племен не предполагал наличия большого количества городов. Зато после вхождения в состав Российской империи на этой территории города стали появляться здесь в большом количестве, а в них развивались промышленные предприятия, фабрики, горнодобывающие производства. Казахи инициативно переселялись на север, вплоть до Омска, а им навстречу из России ехал встречный поток из русских и немцев, в том числе и последний значительный поток был обусловлен реформами Столыпина. Второй импульс развитию Казахстана дал уже Советский Союз.

Не было бы счастья, да пришла война

В СССР в Казахстане произошла настоящая индустриализация. Так, в том же Чимкенте в 30-х годах были построены свинцовый завод (около 70% всего свинца, производимого в СССР), зеркальная фабрика, масложировой комбинат, база сельхозавиации. Аналогичные изменения происходили и в других городах. Отчасти это было вызвано и необходимостью обеспечивать рабочими местами новых "поселенцев", поскольку в конце 30-х – начале 40-х Казахстан превратился в одно из мест, куда ссылали неблагонадежный элемент, в том числе, целые этносы. Казахстан (и другие среднеазиатские республики) принял западных украинцев и поляков, поволжских немцев, греков, крымских татар, карачаевцев и балкарцев, чеченцев и ингушей, корейцев и даже молдаван.

Ну а Великая Отечественная стала настоящим трамплином для промышленности республики. Сюда были эвакуированы более 150 только крупных предприятий из России, Белоруссии, Украины. Опять же, обращаясь ко все тому же Чимкенту, в нем после эвакуации в первый период войны появились 17 новых заводов и фабрик.

По всему Казахстану во время войны запускались металлургические заводы, вводились десятками новые рудники и шахты, нефтяные месторождения, предприятия нефтепереработки и химии. В развитие промышленной базы Казахстана страна вложила за годы войны 3,6 млрд. советских рублей. Было построено 460 новых предприятий. В результате доля металлообработки и машиностроения выросла с 16% от ВВП республики в 1940 году до 35% в 1945-м.

Было бы неправильно говорить, что Казахстан только получал. Вклад республики в общую Победу был гигантским. Две пули из 3-х, выстреленных на фронте, были из Казахстана, зерно, мясо, снаряды шли из республики на фронт и в освобожденные районы. А на личные средства граждан были построены для армии и флота танки, самолеты и даже подлодки. Это помимо того, что в ряды Красной Армии было призвано 1 млн 200 тысяч уроженцев республики.

После Великой Отечественной Казахстан еще больше нарастил темпы развития экономики. Освоение Целины (при всей неоднозначности проекта) мобилизовало сотни тысяч советских граждан по всей стране. Была учреждена даже госнаграда – медаль "За освоение целинных и залежных земель". Медали "За строительство Байконура" не учредили, но строительство первого космодрома планеты тоже велось силами всей страны. Новые тепло- и гидроэлектростанции, предприятия машиностроения, черной металлургии, промышленности стройматериалов – многие из них становились проектами общесоюзного масштаба.

Моя-твоя туда-сюда и "русская угроза"

Главным процессом в постсоветском Казахстане стала общегосударственная казахизация страны. Из республики массово поехали немцы и русские. Но если немцы, в основном, возвращались на историческую Родину - в Германию, то русские, как правило, уезжали под давлением местного этнически коренного населения. Угрозы, притеснения, дискриминация на работе и в общественной жизни, особенно страшные в первые годы независимости, когда в соседних республиках формы угнетения русского населения принимали крайние формы, привели к тому, что с 1989-го по 1999 количество русских в республике уменьшилось с 6 млн человек до 4,5 млн. К 2009-му русских стало еще меньше – 3,8 млн. человек. Немцев за то же времени в Казахстане стало меньше на 768 тыс. человек – с 947 тыс. человек их количество уменьшилось до 178 тысяч. На почти полмиллиона стало меньше украинцев – от 845,7 тыс. человек в стране осталось только 324 тысячи. Зато в республику вернулись сотни тысяч этнических казахов из Узбекистана, Киргизии, Таджикистана, Китая и других стран.

КНБ Казахстана был заточен на устранение "российской угрозы", а реальная угроза пришла совсем с другой стороны. Фото: Владимир ВОРСОБИН

Русский язык в постсоветском Казахстане сохранил статус официального, утратив статус государственного. Но в последние годы в республике идет его постепенное вытеснения из разных сфер общественной жизни. Якобы самодеятельные инициативы молодежи с требованиями изъясняться всем на казахском со стороны властей не встречали никакого отпора, кроме формальных отписок официальных властей в ответ на запросы МИД РФ. В республике началось настоящее преследование пророссийски настроенных общественных деятелей, зато антироссийские буквально пестовались, появились учебники про "оккупацию Казахстана Россией", расплодились псевдоученые националистического толка, всячески педалирующие тему "Голодомора казахов в Советской России" (при этом, никто не отрицает факта "Большого голода", который в начале 30-х бушевал и в России, и на Украине, и в Казахстане).

Властями республики Комитет национальной безопасности Казахстана был заточен на работу по устранению "российской угрозы", для "ее предупреждения" организовывались слежки, прослушивания, "шились" на скорую руку уголовные дела… А реальная угроза пришла, как все увидели, совсем с другой стороны. И для ее ликвидации по первому зову прибыла на помощь именно Россия.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Главные вопросы о Коллективных миротворческих силах в Казахстане и ответы на них

Военный обозреватель kp.ru Виктор Баранец - о работе российских миротворцев (подробнее)

Люди бегут из охваченного беспорядками Казахстана. И забирают из страны родственников

Корреспондент «КП» отправился в казахстанскую глубинку, чтобы своими глазами увидеть, как простой народ переживает смуту (подробнее)

Протесты в Казахстане 9 января 2022: прямая онлайн-трансляция

Сайт kp.ru ведет прямую онлайн-трансляцию протестов в Казахстане 9 января 2022 (подробнее)