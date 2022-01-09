Внук Назарбаева предупреждал о подготовке к захвату власти: «Окружение Ел Басы спонсирует группу в 400 салафитов, их прячут в горах и лесах»

Нурсултан Назарбаев говорил, что внук Айсултан очень похож на него. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Айсултан Назарбаев внук Нурсултана Абишевича еще полтора года назад предупреждал своего деда о заговоре против него. 6 июня 2020 года у себя в фейсбуке он написал вот такой пост:

«Один и единственный Бог просил также передать Нурсултану Назарбаеву Ел Басы о том что окружении Ел Басы спонсирует и обеспечивает сформированную группу салафитов всем необходимым, в том числе и оружием. Их численность около 400 человек. Они вооружены всем необходимым оружием для исполнения насильственного захвата власти, то есть в силовым путём. Их прячут в лесах и горах, и часть из них была перебазирована в центральный Казахстан по ближе к столице! Спутниковая и радиолокационная разведка смогут с легкостью найти их! Это и есть их второй план! Но этому не бывать, ибо так сказал альфа и омега начало и конец!»

Айсултан Назарбаев опасался, что вскоре будет либо устранен, либо объявлен душевнобольным. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Чуть позже, также из фейсбука Айсултан обращается к Владимиру Путину, чтобы он передал «разведывательные данные по запланированному перевороту в Казахстане». Причем не по обычным межгосударственным каналам, а лично в руки Назарбаеву. А стоит за всем этим ЦРУ:

«За попыткой переворота в Казахстане стояли спец службы США, а именно ЦРУ, именно они используют салафитов и исламистов радикальных течений. Начинается все либо на религиозной, либо националистической основе! … Главной задачей была установка хаоса под носом у России, чтоб окружить Россию, и нейтрализовать Ее. Этот план был запланирован ещё 1995 году! … Также замешано ближайшее окружение президента, этот была тщательно продуманная операция!», - написал он уже через три дня.

В 2017 году Айсултан признался, что употреблял наркотики. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Уже 14 июня Айсултан пишет, что к нему пришли врачи из управления делами президента, заставили сдать анализы, которые показали, что в его организме спирт и наркотики. Молодой человек связывает это с постом про захват власти.

16 августа 2020 года — через два месяца после этих событий Айсултан Назарбаев скончался в Лондоне. Британские эксперты постановили, что причиной смерти была кокаиновая зависимость.

Дарига Назарбаева - мама погибшего Айсултана. Фото: Алексей ФИЛИППОВ/РИА НОВОСТИ

Айсултан Назарбаев — средний сын старшей дочери Первого президента Казахстана Дариги и её супруга медиамагната и дипломата Рахата Алиева. Он окончил британскую Королевскую военную академию в Сандхерсте и был зачислен в штат главного разведывательного управления минобороны Казахстана. Награждён британской наградой «За доблесть» за участие в операциях, приравненных к боевым. Профессионально занимался футболом: играл за Казахстанские, австрийские клубы, а также числился в Лондонском Челси и выступал за Порсмут. Бронзовый призер чемпионата Англии.

В 2017 году Айсултан признался, что употреблял наркотики, к которым пристрастился после смерти деда - Мухтара Алиева - и самоубийства отца в австрийской тюрьме. Но заявил, что справиться с зависимостью ему помогли дед Нурсултан и «Всевышний».

А в феврале 2020 года запросил политического убежища в Великобритании из-за давления со стороны "семьи". Также он опасался, что вскоре будет либо устранен, либо объявлен душевнобольным

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