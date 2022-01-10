Печень алкоголика в разрезе, трезворосс-побелитель, "Хабар-24", стратегия Макрона, Зеленский готовит операцию "Большой вальс", маркиз Ляшко, коленопреклоненный Байден, переговорная птица-тройка

У депутата Хамзаева появилась новая идея, как уберечь от пагубного пристрастия россиян. Фото: Андрей КАРА

По итогам встречи Нового Года председатель "Трезвой России" думец-единоросс С. С. Хамзаев, недовольный народным винопитием (он призывал на праздники запретить виноторговлю, но не был услышан) предложил, по крайней мере, ввести вино-водочные этикетки с устрашающими картинками. Вроде тех, что ныне украшают папиросные пачки.

По замыслу общественника, вид печени алкоголика в разрезе, помещенный на шампанскую, тем более водочную бутылку, вызовет у граждан стойкое отвращение и вместо того они станут покупать нарзан или буратиновку.

К такому начинанию Хамзаева в обществе отнеслись спокойно, зная, что он все время что-то начинает и на каждый чих не наздравствуешься. Но к несчастью, творческая мысль повела его далее. Узнав, что в Казахстане мятутся народы и князья замышляют тщетное, он предложил немедленно провести референдум об аншлюсе Казахстана – нечего, дескать, терять благоприятное время. После чего видный единоросс П. О. Толстой указал, что в нынешних скорбных обстоятельствах такие предложения "по меньшей мере неуместны и вредны". То есть, "Суди, дружок не выше пузыря".

После чего трезворосс отправился придумывать какое-нибудь новое начинание, а граждане, следящие за событиями в соседней республике отметили, что информация о событиях идет главным образом по новостному телеканалу "Хабар-24".

Многих удивило такое название, поскольку в говорах Юго-Западной России "хабар" обозначает взятку, соответственно, "хабарник" – совсем не новостник, а мздоимец. Но такое различие между говорами Одессы и Целинограда объясняется тем, что язык – он живой как жизнь, и значения арабского слова "хабар" сильно разошлись. Сперва это было "весть", "новость", а затем в некоторых наречиях – "взятка". См. "рекомендательное письмо", где произошло подобное расхождение. Так что "Хабар-24" это всего лишь "Вести-24" по-казахски.

Подобное же смысловое расхождение вышло и с президентом Франции Макроном, который в интервью газете "Паризьен" сообщил, что его стратегия по борьбе с эпидемией заключается в том, чтобы "окунуть непривитых в дерьмо" ("emmerder"). Что вызвало неконтролируемую ассоциацию с новогодним фильмом "Джентльмены удачи", где всемирноученый профессор рассказывает о своем видении борьбы с негативными явлениями: "А надо, как в старину в Турции поступали. Посадят вора в чан с дерьмом, — только голова торчит, – и возят по городу. А над ним янычар с мечом, и через каждые пять минут ка-ак вжик мечом над чаном. Так что, если вор не нырнёт — голова с плеч. Вот так весь день он в дерьмо и нырял".

Профессору, правда, возразили: "Так это в Турции. Там тепло", но ведь и во Франции климат не так чтобы очень суров, крещенских морозов там нет. Остается надеяться, что сын Франции намерен, конечно, изводить и укрощать антипривочников, но к погружению в дерьмо станет прибегать только в самых крайних случаях.

Порывы праздничного красноречия вообще могут далеко завести. Президент Украины В. А. Зеленский пообещал согражданам предъявить фотографии украинских военных из Крыма. В принципе такие обещания порой сбываются. Вермахт собирался промаршировать по Москве, и 17 июля 1944 г. – промаршировал (операция "Большой вальс"). 57 тысяч пленных немецких солдат и офицеров прошли по Садовому кольцу.

Провести неприятеля под ярмом (sub iugum) – это вообще давняя традиция. В Древнем Риме фотографии еще не было, а пленных водили под ярмом только так. Другой вопрос, сильно ли это понравится украинским громадянам. Но, наверное, Зеленский все обдумал и решил, что громадяне будут в восторге.

Ляшко, возможно, маркиз и марксист в одном флаконе. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Куда президент – туда и весь политикум. Лидер "Радикальной партии" О. В. Ляшко из сельских пастухов выбившийся во влиятельные политики (нам бы в России такие лифты), в телеэфире поздравил сограждан: "С Новым годом! Happy birthday!".

Вроде бы налицо ошибка, но как сказать. В "Кондуите и Швамбрании" оригинальный герой Эдмонд Флегонтович Ла Базри де Базан, маркиз (впоследствии марксист) в бытность свою редактором "Покровского вестника" на Новый Год поздравил читателей с 1917-м днем рождения социалиста И. Христа. "На следующий день газету поздравили с новым редактором". Так что, возможно, и Ляшко маркиз и марксист в одном флаконе.

Тем временем в рамках неодолимой свободы слова газета The Washington Times в своей редакционной статье всячески бранит и срамит президента Байдена. Указывается, что он "Преклонил колено перед российским лидером Владимиром Путиным".

Раньше Байден коленопреклонялся перед афроамериканцами в рамках покаянного BLM. Теперь выясняется, что В. В. Путин тоже в некотором роде негр. По крайней мере, согласно нынешним вашингтонским обычаям.

Встреча замруководителя администрации президента РФ Козака с представителями стран ОБСЕ. Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Кремлевские же обычаи гораздо более удалые и залихватские. Замглавы АП ПФ Д. Н. Козак принимая своих коллег советника канцлера ФРГ Йенса Плётнера и советника президента Франции Эмманюэля Бона устроил им новогодние катания –

"Ехали на тройке с бубенцами,

А вдали мелькали огоньки" –

после чего приступил к переговорам по украинскому вопросу, которые оказались успешными. Вероятно, Козак в спорных случаях прибегал к лирическим аргументам:

"Помню тройку удалую,

Вспышки дальних зарниц,

Ваши позы усталые,

Трепет длинных ресниц" –

после чего Плётнер и Бон немедленно соглашались.