Вся Италия опять без ума от шоу Ивана Урганта

За неделю спецвыпуск на Youtube набрал более 3 млн просмотров. Фото: Первый канал

Уже второй раз команда шоу Первого канала «Вечерний Ургант» в честь Нового года готовит спецвыпуск в стиле итальянского музыкального телевидения 80-х. В прошлом году программа называлась «CIAO 2020!» («Прощай, 2020!»), в этом махали ручкой 2021-му.

«Мы решили не менять, а перевернуть пластинку», - объяснил Иван Ургант. В шоу позвали других артистов (Басту, Манижу, Валерия Леонтьева, Эльдара Джарахова и других), а концепцию оставили прежней — главные хиты уходящего года перепели на итальянском. Получилось еще смешнее! За неделю спецвыпуск на Youtube набрал более 3 млн просмотров. Каждый второй комментарий — на итальянском. Изумленные жители Апеннин буквально рыдают от восторга: «Вы любите Италию больше, чем мы, итальянцы! Грандиозно!»

Одной из участниц шоу стала Манижа. Фото: Первый канал

А что творится в итальянской прессе! «Снова успех российского новогоднего шоу, которое отдает дань уважения Италии. Триумф музыки восьмидесятых!» - заключает крупнейшая итальянская газета La Repubblica. «CIAO 2021» - это уже самое лучшее событие 2022 года», - заключает итальянский выпуск журнала Rolling Stone. «Эта пародия - триумф китча, и именно поэтому она стала шедевром», - веско замечает авторитетная Corriere della sera. А издание Il Messaggero мечтает, что Ургант и компания в самом деле в 2022-м выступят в Италии - в том самом театре «Аристон», где проходит музыкальный фестиваль «Сан-Ремо».

Удивительно, но итальянцы влюбились в шоу «CIAO 2021», понятия не имея об оригинальных хитах, которые легли в основу пародийных переделок. И не устают хвалить прекрасное итальянское произношение артистов, особенно ведущего Ивана Урганта.