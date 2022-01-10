Расчистите место на столе и не спешите совершать трудовые подвиги: психолог, йога-тренер и диетологи рассказали, как вернуться в будничную жизнь

С непривычки после праздников рабочая рутина способна парализовать даже трудолюбивых. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

1. Дома: заряжаемся бодростью

Если утром настроение на нуле, то включите любимую музыку буквально 5 минут потанцуйте перед зеркалом. От всей души, не стесняясь выглядеть смешно. Если вы улыбнулись, значит, день уже стал лучше, уверяет психолог Ольга Меженина.

Разумеется, вместо этого вполне можно сделать небольшую бодрящую зарядку. Найдите в интернете подходящий неутомительный и недлинный комплекс упражнений (5 – 15 минут). Цель – не поставить рекорд, а размяться, растянуться, почувствовать свое тело.

2. В офисе: разбираем завалы и планируем

Вернувшись на рабочее место, не спешите с головой окунаться в трудовую рутину, предупреждает психолог. С непривычки после праздников такая перспектива способна парализовать даже трудолюбивых. Сначала оцените фронт работ и набросайте реалистичный список задач.

А для этого нужно разобрать завалы, возникшие после предпраздничных авралов. И с бумагами на рабочем столе (разложить по папкам и ящикам), и с файлами в почте и на десктопе. Пусть под рукой останется самое нужное.

Выделите время, чтобы составить планы. Глобальный – с задачами на год. Недельный, гораздо более подробный. И наметками – на каждый месяц. Не планируйте каждый день под завязку, все равно жизнь внесет коррективы. А нереализованные планы будут копиться и висеть грузом на психике.

3. Начинаем с важного. Или легкого

Сортируя почту и задачи, сразу присваивайте им категории, маркируя по срочности и важности. Напомним, такую систему сортировки придумал американский президент Эйзенхауэр. Оценивая конкретное дело из списка, ответьте себе на два вопроса: «Это важно? Да/Нет. Это срочно? Да/Нет»

После чего все задачи разделяются на четыре столбца (квадранта, сегмента – как угодно).

Важные и срочные дела. Их невыполнение в кратчайшие сроки сулит большие проблемы. За них принимаемся в первую очередь. Тут, увы, не отвертеться.

Важные, но не срочные дела. Те, которые мы не можем перепоручить кому-либо. Ими занимаемся после решения проблем из первого столбца. У эффективного работника большинство дел в списке – из этого разряда.

Срочные, но не важные дела. Обычно на любого сотрудника сыплется много мелкой ерунды, которая только отвлекает от достижения поставленных целей, мешает сосредоточиться, съедает рабочее время. Поищите, кому можно перепоручить дела из этого сектора. Возможно, на вас пытаются возложить чужие обязанности? Верните их по адресу.

Не срочные и не важные дела. Наверняка, большую часть из них можно и не выполнять. Зачем они тогда болтаются в списке дел и только раздувают его до пугающих размеров? Впрочем, в одном случае – и именно после долгого отпуска – подобные не дела, а делишки могут и пригодиться.

- Разумеется, в приоритете всегда важные и срочные задания, - объясняет Ольга Меженина. - Если на ваше счастье, таких у вас в первый рабочий день нет, то тогда начните с того, что не потребует выкладываться полностью. Простые привычные дела, которые даются легко, помогут вернуться в рабочую колею.

Сделали небольшое дельце, а первая галочка в ежедневнике уже появилась!

4. Дышим и гуляем. И снова дышим.

Не стремитесь выполнить программу максимум в первые же дни. Если организм сопротивляется, не насилуйте его, дайте время адаптироваться.

- Чтобы унять негатив и подкопить энергию, попробуйте сбить дыхание, - рекомендует инструктор по йоге Виктория Бегунова. – Сделать это можно, контролируя вдох и выдох. Остановитесь и поделайте очень глубокие вдохи и выдохи. Или вдохи-выдохи с задержкой дыхания (вдох, считаете пять секунд, выдох. Или наоборот — выдох, считаете пять секунд, вдох). Это поможет перезагрузить мозг, отвлечь его от негатива. То есть, пытаясь контролировать дыхание, мозг переключается на новую задачу.

И, конечно, в первую неделю постарайтесь не задерживаться на работе. Но и не спешите к родному дивану. Прогуляйтесь по парку, подышите свежим воздухом. А перед сном снова сделайте дыхательные упражнения: они помогают отключиться от переизбытка мыслей, наполняют кровь кислородом.

5. Избавляемся от последствий щедрых застолий.

После сытных праздников категорически нельзя сразу садиться на один салатный лист в день: организм решит, что настал голод (или вы сошли с ума) и начнет экстренно запасать килограммы.

На помощь вам придут неголодные монодиеты на один день. И не бойтесь слова «моно» - это не означает, что вам придется есть одни огурцы. О таких разгрузочных моноднях нам много раз рассказывали наши эксперты, врачи-диетологи: к.м.н. Марина Копытько и Людмила Денисенко.

Основные принципы монодней: никаких чипсов, орешков-сухариков, перекусов, сладких булочек, пирожных и пр. То есть ни соли, ни сахара. Но и голодать не надо. Вот пара примеров монодней:

* Гречневый: 300-400 граммов гречневой каши на воде без соли. При варке можно добавить овощи (морковь, сельдерей), а потом их съесть вместе с кашей.

* День овощей: 700-800 граммов ваших любимых овощей (любых на выбор от помидоров до капусты или кабачков). Это, конечно, не совсем монодень, но все же лучше, чем загруженный сладким, соленым и жирным.

Можно овощи тушить, есть сырыми, варить. Для баланса белков можно добавить 200 граммов зернистого или маложирного творога (например, нафаршировать им помидор или сделать творожную заправку с зеленью для салата).

* Картофельный — 5-6 средних картофелин запеченных с кожурой. Можно есть в виде салата с зеленью и маслом, можно просто так.