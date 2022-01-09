Дмитрий Солонников: Москве бессмысленно брать ответственность за возможное нахождение Назарбаева на ее территории

Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пресс-секретарь Нурсултана Назарбаева Айдос Укибай выступил с разъяснением позиции первого президента по происходящему в стране. В частности, он заявил, что бывший президент республики не покидал ее и находился все эти лени в столице страны. И что его отношение к происходящему солидарно с тем, как относится к данным событиям нынешний главы государства Токаев.

«КП» обратилась за комментарием к известному политологу, директору Института современного государственного развития Дмитрию Солонникову. Мы прошлись во всем пунктам данного коммюнике.

- «В СМИ и соцсетях распространяются лживые слухи и провокационные записи, это попытка дестабилизации политической обстановки», — заявил пресс-секретарь Назарбаева.

- Это заявление понятно. Оно декларативно. Он должен был что-то сказать — и он сказал.

- «Назарбаев все эти дни находился в Нур-Султане и оказывал поддержку главе государства», - утверждает представитель экс-президента республики. По-вашему, насколько это соответствует действительности?

- Точное местонахождение Назарбаева не знает почти никто. Его пребывание в Нур-Султане настолько же реалистично, как и в каком-то военном бункере в любой точке. Но вполне логично из всей предыдущей политической активности Назарбаева, что он, и правда, находился в казахстанской столице. Это весьма реально.

- А он не мог остаться после 28 декабря в Питере, где на саммите стран СНГ провел переговоры, в том числе, с Владимиром Путиным?

- Подобных версий можем привести множество. В том числе, и такую, что он вместе с Путиным встречал Новый год и Рождество в Ново-Огарево. Да любое другое место кроме Нур-Султана также возможно для обсуждения.

- Но это все гипотезы - а в реальной жизни?

- С точки зрения того, что это бывший президент Казахстана, сильный лидер и без сомнения человек волевой, что бы там сейчас ни говорили, и человек, которому приписывают фразу, что он «не Янукович и сбегать из страны не собирается», вероятнее всего, что он находился и находится в столице Казахстана.

- А если посмотреть не ситуацию с другой стороны?

- Президенту Токаеву было бы, пожалуй, удобно, чтобы экс-президент Назарбаев находился где-то не слишком далеко. И можно было бы контролировать и отслеживать его действия. Понимая, что влияние Назарбаева на клановую систему Казахстана и на большое количество людей в управлении страной как на момент начала волнений, так даже и на сегодняшний день достаточно велико.

- И потому?

- И потому нахождение Назарбаева в Нур-Султане - это оптимальный вариант с точки зрения урегулирования ситуации. И Москве брать на себя ответственность за то, что Назарбаев может находится на ее территории, глубокого смысла нет.

- «Назарбаев сам решил передать пост главы Совбеза Токаеву - беспорядки и террор требовали оперативного и жесткого ответа», — заявляет пресс-секретарь.

- Тут ситуация более сложная. Мы видели в течении нескольких лет передачу различных постов и рычагов влияния от Назарбаева Токаеву. И это должно было прийти к финальной стадии. Когда все рычаги руководства окажутся сосредоточенными в одних руках.

- Когда это должно было случиться?

- Чуть раньше, чуть позже — мы не знаем. Произошло, видимо, сейчас. Да, под действием экстремальной ситуации. Но подавлять бунт, террористическое нападение, должен один центр, один человек, имеющий весь объем информации, а не из двух мест. И то, что власть и управление сосредоточены в одних руках — это логично. И раз это произошло, и Назарбаев об этом говорит, он не может сказать, что «власть у него забрали».

- Кто конкретно мог стать инициатором того, чтобы он ушел с этого поста?

- Именно сейчас? Ну вообще то оставить этот пост, главы Совбеза республики, ему предложили, наверняка, не извне. Не в традициях, например, Москвы, вмешиваться в решения подобных вопросов в странах-соседях. Мол, передайте власть из одних рук в другие. Ну нет.

- «Назарбаев и Токаев всегда были «по одну сторону баррикад» и сейчас вновь продемонстрировали монолитность госвласти», — все из- того же заявления пресс-секретаря.

- Так это или нет — мы не знаем достоверно. Но можем предположить, что оба заинтересованы в стабильности в государстве. Токаев — не парашютист, которого забросили в Казахстан. Это человек, которого выбрал Назарбаев в качестве преемника. Конечно, они по одну сторону баррикад. Они оба заинтересованы в стабильности обстановки в стране. В развитии Казахстана. Ни одному, ни второму не нужен госпереворот, бунты на улицах, грабежи и развал экономики.

- Но во внутриказахастанской клановой иерархии, как пишут, Токаев ниже Назарбаева...

- Да, там сложная система кланов. И внутри них все непросто. Но когда Назарбаев назначал преемником Токаева — он же действовал не по принуждению? И мы то живем не в клановом обществе? Но на Востоке ее вынуждены учитывать. Что касается их взаимодействия - двум медведям в одной берлоге всегда тесно. Но в нынешнем конфликте ни тому, ни другому не нужен развал Казахстана, разделение его на северную и южную части. Развал газодобывающей отрасли. Зарубежные санкции, приход исламистов.

- Приход сил ОДКБ одинаково важен для обоих?

- Для наведения порядка были приглашены силы ОДКБ, а не силы, ориентированные например, на Анкару. Это важный вывод и важное решение. Как важно и то, что Токаев читал свое обращение на русском языке.

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