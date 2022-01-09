Экс-директор Театра сатиры: "Смысл объединения с театром Джигарханяна мне не понятен. Слишком разные коллективы"

Экс-директор Театра сатиры Мамед Агаев Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

28 декабря московский департамент культуры присоединил к театру Сатиры «Прогресс сцену Армена Джигарханяна». Как сказал художественный руководитель этих двух коллективов Сергей Газаров, на театральной карте Москвы появляется сильная творческая институция, объединяющая 4 сцены, как в центре города со своей сложившейся аудиторией, так и в районе Университета с аудиторией, имеющей свое лицо. Объединение откроет новые возможности для творчества. При этом сохранится идентичность обоих коллективов.

На следующий день после этих событий из "Сатиры" уволился директор Мамед Агаев, который проработал в этом театре 42 года. Это решение в общем-то было ожидаемо.

«КП» уже писала, что отношения между худруком Сергеем Газаровым и Мамедом Агаевым непростые.

Когда полтора года назад Газаров (он еще не был ничьим худруком) задумал поставить в «Сатире» спектакль «Балалайкин и Ко», он столкнулся с тем, что дирекция театра ему не позволила это сделать.

«Тогда это выглядело так: очень нежелательно, чтобы я появился в этом театре. Думаю, директор сильно участвовал в том, чтобы меня в театр не назначили, - сказал kp.ru Газаров три месяца назад сразу после своего назначения. - Я считаю, что все, кто работают в театре обязаны развивать и обеспечивать идеи художественного руководителя, а не блокировать их. Если между худруком и директором есть трещина (лишь трещина!), то это очень опасная ситуация, которая лечится хирургически, а не терапевтически. Хороший директор нужен худруку, но как единомышленник».

Было бы странно ожидать, что Мамед Агаев надолго задержится в своем кресле. KP.ru позвонил Мамеду Гусейновичу, чтобы узнать его мнение об объединении «Сатиры» и театра Джигарханяна.

- Смыл этого объединения мне не совсем понятен, - не стал скрывать Агаев. - Действительно, было необходимо назначить нового художественного руководителя в Театр сатиры. Александру Анатольевичу Ширвиндту (он теперь президент театра – Ред.) уже было сложно руководить. Назначение Сергея Ишхановича Газарова худруком тоже понятно. А вот что касается объединения, я его пока не понимаю. И не принимаю. Слишком разные театры...

- Вы подали заявление по собственному желанию прямо под новый год - 30 декабря…

- Тоже понятно, почему: в театр пришло новое руководство. У Сергея Ишхановича своё видение, как театр должен развиваться. Я желаю ему удачи, чтобы он вернул зрителей в зал. Желаю театру процветания.

Театру сатиры 97 лет. 43 года им руководил великий режиссер Валентин Плучек. Благодаря ему театр так успешно работал много лет. После Валентина Николаевича 20 лет руководил Александр Анатольевич Ширвиндт. Он тоже большая личность. Дай бог ему здоровья. Я горжусь тем, что работал в этом театре более 40 лет. Но последние лет пять был спад. Театр скатился вниз. Я желаю Газарову, чтобы он поднял Театр сатиры, как Римас Туминас поднял Театр им. Вахтангова. Очень многое зависит от художественного руководителя.

- В Театре сатиры большая труппа?

- Около 80 человек и еще приглашенные артисты. У нас очень талантливая труппа, много хороших артистов, учеников Александра Анатольевича. Благодаря Ширвиндту этот театр жил без случайных людей 20 лет. Александр Анатольевич всегда защищал артистов, не трогал труппу. Даже если артист много лет не играл на сцене, он никого не увольнял, потому что знает издержки этой профессии. Александр Анатольевич очень талантливый артист, но не режиссер. Жаль, что прежде у нас не появилось талантливых режиссеров, которые бы подняли театр.

- Самый больной вопрос, что будет с объединенной труппой?

- Если совместить обе труппы, думаю, у Сергея Газарова получится шикарный театр. Но он возложил на себя тяжелую ношу. Дай бог ему здоровья.

Он - умный человек, к тому же артист. Не думаю, что он будет беспричинно расставаться с актерами...

Я помню то время, когда у входа в «Сатиру» дежурила конная милиция. Так вот, я желаю, чтобы на спектаклях Сергея Газарова снова дежурила конная милиция, как было на спектаклях Валентина Плучека. Валентин Николаевич был великим режиссером. Жаль, что не дали назвать театр его именем. Я этого добивался, но мне не позволили...

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Театре Джигарханяна сняли несколько спектаклей

Новый худрук Сергей Газаров ведёт переговоры с приглашенными звёздами – Даниилом Спиваковским и Сергеем Чонишвили (подробности)