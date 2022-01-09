Красавица-внучка Иосифа Кобзона вышла замуж в Испании

Внучка Иосифа Кобзона с мужем. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Иосиф Кобзон и его супруга Нелли Кобзон всегда трепетно относились к самым младшим членам своей очень большой и очень дружной семьи. Все внучки певца родились настоящими красавицами. Их внешние данные достойна обложек лучших глянцевых журналов мира - стройные, высокие, длинноволосые, с большими глазами. Девушки вызывают всеобщее восхищение. На днях замуж вышла старшая внучка Идель Рапопорт.

Идель Раппопорт родилась в Лондоне в 1999 году. Девушка живет в Австралии. А на днях внучка Иосифа Кобзона вышла замуж, организовав роскошное торжество в испанской Марбелье, где у Кобзонов роскошная вилла.

22-летняя внучка российского певца опубликовала несколько фотографий, на которых она предстает в элегантном белом платье с глубоким декольте. Рядом с ней - новоиспеченный муж.

Отметим, Идель стала первым ребенком Натальи Раппопорт-Кобзон и ее супруга-миллионера Юрия Раппопорта. Мужчина - уроженец Белоруссии. Много лет назад после окончания МГИМО он переехал в Австралию.

В одном из интервью ныне покойный артист рассказывал, что его старшая внучка Идель увлекается путешествиями. При этом она много времени посвящает учебе, мечтая стать дизайнером. Девушка учится в престижном Институте Холмс в Кэрнсе.

У Идель - две родные сестры и брат. В 2000-м на свет появилась Мишель, а в 2004-м - Арнелла-Мария. Кроме того, в 2010-м появился на свет Ален-Джозеф.