Протесты в Казахстане: последние новости на 10 января 2022 года

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Протесты в Казахстане идут на спад. Однако военные страны продолжают борьбу с террористами. По данным Минздрава республики, за время беспорядков в стране погибло 164 человека. Сайт KP.ru собрал последние новости о событиях в Казахстане на 10 января 2022 года.

Главная новость 10 января - онлайн-саммит ОДКБ. Видеоконференция лидеров стран Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) пройдет в понедельник.

Президент Казахстана Токаев заявил о новых кадровых перестановках 11 января. Ранее в отставку было отправлено правительство. Своих постов лишились два заместителя Комитета национальной безопасности.

Накануне президент Казахстана посмертно наградил 16 военных и полицейских. В указе отмечено, что эти люди проявили "отвагу и самоотверженность при исполнении воинского и служебного долга, совершенные при защите интересов государства".

10 января в стране объявлен общенациональный траур по погибшим в результате беспорядков. Указ об этом президент подписал еще 8 числа.

Главная экономическая новость прошедшего дня - приостановка работы обменных пунктов. Нацбанк Казахстана заявил, что подобное решение принято "в целях безопасности".

Тем временем, в Россию военно-транспортными самолётами Минобороны (13 рейсов) из Алма-Аты вылетели 1422 человек.

*ОДКБ - Организация Договора о коллективной безопасности. В нее входят шесть стран: Армения, Беларусь, Кыргызстан, Россия, Казахстан и Таджикистан. Задачей ОДКБ является "защита территориально-экономического пространства стран участниц договора совместными усилиями армий".

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