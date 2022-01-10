Умирающая американка разместила на Таймс-сквер билборд с фото дочери, чтобы та нашла себе пару

В заботах о счастье дочери, Бет создала ей профиль в приложении для знакомств Wingman. Фото: Wingman/Личный архив

Жительница американского Бостона Бет Дэвис борется с раком более 15 лет, а полтора года назад врачи сказали ей, что болезнь, диагностированная в 2004-м, перешла в четвертую стадию – метастазы распространились по всему организму.

И вот Дэвис сосредоточила усилия на построении счастья своей 30-летней дочери, которая все эти годы была рядом с ней. Женщина уверена, что болезнь - это далеко не вся жизнь и меньше всего считает себя нуждающейся в чьей-либо жалости – она просто боится не успеть.

По мнению Бет, ее дочь Молли совершенно забыла о себе, помогая ей в лечении, передает Insider.

– Молли всегда была со мной рядом, не отходила ни на шаг с тех пор, как мы узнали диагноз. Каждый день она делает особенным и старается улучшить жизнь каждого, кто удостоился чести быть с ней рядом, – рассказала женщина журналистам.

В заботах о счастье дочери, Бет создала ей профиль в приложении для знакомств Wingman, которое как раз и отличается тем, что в нем о людях, ищущих пару, рассказывают их родные и близкие.

А вскоре женщины получили письмо от генерального директора Wingman Тины Уилсон, которая предложила разместить билборд с фото Молли на нью-йоркской Таймс-сквер, причем накануне Нового года, когда на площади особенно много людей.

Чтобы увидеть рекламу профиля Молли, мать и дочь совершили путешествие из Бостона в Нью-Йорк.

– Когда я вышла из такси и посмотрела наверх, у меня перехватило дыхание. Даже очки слетели, так я высоко задрала голову. На билборде действительно была я! А рядом реклама нового альбома Оливии Родриго. Мама сказала, что мое фото лучше, чем фото Оливии, – вспоминает Молли.

Теперь мать и дочь ждут, пока сервис знакомств разберется с фильтрами и перешлет им анкеты претендентов. И обе даже не сомневаются, что среди мужчин будет именно тот самый.

– Я бы очень хотела увидеть, как моя дочь выходит замуж и заводит детей. Но времени у меня не так много. Поэтому наша цель – найти хорошего мужчину, готового создать крепкую пару. Я знаю, что он обязательно найдется, – уверена любящая мама.

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