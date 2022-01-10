Украина превратилась в крупнейший в Европе центр суррогатного материнства

В Незалежной теперь ежегодно появляются на свет до 500 детей, которых заказывают семьи, в т.ч. и однополые, и одиночки из Европы. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Французские репортеры провели расследование и выяснили, что европейцы перестали заказывать суррогатное вынашивание детей в странах Юго-Восточной Азии, где правительства существенно ограничили или вообще запретили суррогатное материнство для иностранцев. Незаконное во Франции и в большинстве стран Европы суррогатное материнство разрешено в США, но оно там очень дорогое и стоит $100-150 тысяч.

Теперь крупнейшим в Европе центром подобного рода стала Украина.

В Незалежной теперь ежегодно появляются на свет до 500 детей, которых заказывают семьи, в т.ч. и однополые, и одиночки из Европы

Журналисты даже сопроводили одного из соотечественников в Киев, чтобы проследить весь механизм подобного рода сделок.

Французский предприниматель Марк, чье имя изменено по этическим соображениям, владеет в Париже небольшой строительной компанией. В Киев он прилетел во второй раз, в аэропорту его встретил водитель, который сразу отвез заказчика в больницу для сдачи биоматериала.

- Мы с женой несколько лет пытались завести второго ребенка, у нас есть сын, ему 20 лет, - рассказывает свою историю Марк. – Мы пытались родить еще, но попытки ни к чему не привели, а к усыновлению ребенка мы не готовы, поэтому решили прибегнуть к помощи суррогатной матери.

В первый визит французской паре дали каталог украинок, и супруги выбрали суррогатную мать по внешности. Также с портфолио потенциальных мамочек можно познакомиться и в Интернете, где существует специальный сайт с анкетами и фотографиями кандидаток.

По договору ни Марк, ни его жена никогда не увидят вживую суррогатную маму. В следующий раз они приедут на Украину только для того, чтобы забрать новорожденного. Все это обойдется французам настолько недорого, что легко можно понять – суррогатная мать получит сущие гроши.

Для украинок суррогатное материнство - это, прежде всего, решение финансовых проблем.

- В первый раз я пошла на это, чтобы купить хоть какое-то жилье, - рассказывает 25-летняя Олеся, уже родившая близнецов для пары из Китая, а сейчас вынашивающая малыша для французов. – Я работаю швеей, зарабатываю очень мало. Родить ребенка для кого-то – мой единственный шанс, чтобы как-то улучшить свое финансовое положение.

На Украине нет закона, регулирующего суррогатное материнство, и женщинам приходится полагаться только на контракты, которые они заключают с посредниками. Из-за чего попадают порой в самые неожиданные ситуации.

- В моей практике был случай, когда темнокожая пара выбрала черную женщину-донора яйцеклетки, но их ребенок родился белым, - рассказывает украинский адвокат Сергей Антонов. - В каталоге доноров конкретное фото оказалось подделкой.

Еще один скандал случился после того, как пара китайцев отказалась забирать ребенка, родившегося недоношенным. Малыш до сих пор в реанимации, и вряд ли его кто-то усыновит.