Только небелых: Администрация Байдена рекомендует лечить от COVID-19 с учетом расовой принадлежности пациента

В палате отделения для больных ковидом в одной из больниц штата Огайо, США. Фото: REUTERS

Специальное руководство по оказанию медицинской помощи пациентам с COVID-19, выпущенное администрацией Байдена, содержит в себе откровенно расистские рекомендации. Только сегрегации в данном случае подвергаются вовсе не афроамериканцы или индейцы.

В документе говорится, что администрации медучреждений должны относить к пациентам с высоким риском тяжелого развития заболевания тех, кто принадлежит к определенной расе или этносу.

Такие пациенты в первую очередь получат моноклональные антитела и пероральные противовирусные препараты, показывающие свою эффективность при лечении коронавируса, передает FoxNews.

И антитела, и таблетки стоят крайне дорого, но федеральное правительство еще при Трампе пообещало, что все заболевшие коронавирусом в США будут получать лечение бесплатно, за счет казны.

До сих в США к пациентам с высокой долей риска тяжелого развития коронавируса относили людей, заболевших COVID-19 и страдающих ожирением, хроническими заболеваниями почек, диабетом, беременных.

В ряде штатов уже ясно дали понять, что приоритет при распределении теперь будет отдан исключительно афро- и латиноамериканцам. Управление здравоохранения Нью-Йорка заявило, что «раса или этническая принадлежность, не являющиеся белыми, без каких-либо дополнений будут отнесены к факторам риска из-за давнего системного неравенства в области здравоохранения».

В штатах Юта и Миннесота вообще ввели систему подсчета баллов для каждого пациента, где небелые автоматически получают дополнительные баллы при расчете приоритетов лечения дорогими препаратами. В Юте прямо указывают на рекомендации федеральной администрации: «Руководство страны конкретно указывают, что раса и этническая принадлежность должны учитываться для выявления пациентов, которые с наибольшей вероятностью получат пользу от лечения».