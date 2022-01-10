На вечеринках основателя журнала Playboy к наркотикам пристрастился даже пудель

Cондра Теодор - далеко не единственная, кто вспоминает о разгульном образе жизни основателя самого мужского журнала. Фото: EAST NEWS

Бывшая подруга основателя всемирно известного журнала Playboy Хью Хефнера Сондра Теодор в документальном фильме «Секреты Playboy» поделилась подробностями жизни магната и ловеласа. В частности, Сондра утверждает, что любимец хозяина, пудель Луи пристрастился к кокаину во время вечеринок, которые проводились в доме Хефнера.

Журналисты, попавшие на предпросмотр картины, рассказали, что, по словам экс-подруги Хефнера, флаконы с кокаином на таких вечеринках были расставлены по всему дому – их можно было обнаружить в самых неожиданных местах, включая туалет. А Луи с удовольствием облизывал гостям носы, из-за чего Хефнер запирал его в одной из комнат на время веселья.

Впрочем, Сондра - далеко не единственная, кто вспоминает о разгульном образе жизни основателя самого мужского журнала, сообщает DailyMail.

За свою жизнь Хефнер, который скончался в 2017 году в возрасте 91-летнем возрасте, был трижды женат. Два раза в прошлом веке и один – в этом, на модели, которая была на 60 лет его моложе. А помимо официальных отношений имел множество любовниц, многие из которых потом становились «девушками месяца» и попадали на разворот журнала.

Хефнер поднял концепцию мужского журнала на небывалую высоту – в свое время для него позировали Катарина Витт, Синди Кроуфорд, Памела Андерсон, Элизабет Тейлор, Наоми Кэмпбелл, Шэрон Стоун и множество других звезд, а актеры, бизнесмены, миллиардеры с удовольствием давали журналу интервью.

А начиналось все с мечты и заемных денег. Тысячу долларов Хефнер одолжил у своей матери, $8000 ему дали инвесторы, совсем небольшую часть составили его собственные средства. Первый выпуск Playboy появился в продаже зимой 1953 года. Хефнер был настолько не уверен в успехе, что решил даже не ставить на обложке номер журнала – второй выпуск был под огромным вопросом.

Но журнал, что называется, пошел, и не в последнюю очередь этому способствовала фотография Мэрилин Монро на обложке. За первым номером был второй, третий и так далее, а сам журнал вырос в издательский дом Playboy Enterprises, интересы которого простираются на многие сферы медиа-бизнеса для взрослых. При этом сам Хефнер никогда не считал Playboy журналом о сексе, называя его «изданием об образе жизни».

В последние годы жизни Хефнера звезда Playboy закатилась. Наследник империи, сын Хефнера, Хью пытается реанимировать когда-то популярное издание с учетом Интернет-технологий.