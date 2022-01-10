«Золотой глобус» умирает, но награждает: среди триумфаторов церемонии - Уилл Смит и пожилой кореец из «Игры в кальмара»

В этом году церемония вручения "Золотых глобусов" прошла без гостей. Фото: REUTERS

Это была самая скромная церемония вручения «Золотых глобусов» в истории. Как замечает журналист Variety Мэтт Доннелли, чтобы доехать от Беверли-Хиллс до отеля «Беверли Хилтон», где традиционно проходит церемония, было достаточно трех минут. А раньше в принципе проще было идти пешком, чем ехать на машине. Раньше улицы в окрестностях были перекрыты, на крышах сидели снайперы, у отеля толпились люди…

Сейчас никого не было из-за пандемии и страшно напугавшего Америку «омикрона»: «красную дорожку» отменили. В зале «Беверли Хилтон» собралось всего около 200 гостей, и большинство - мало знакомые широкой публике люди. Но даже если бы «дорожка» была расстелена, на ней наверняка недосчитались бы многих приглашенных знаменитостей. Значительная часть деятелей шоу-бизнеса в прошлом году объявила «Глобусу» бойкот (а Том Круз даже демонстративно вернул все свои награды). Компании Netflix и Amazon заявили, что никак специально не будут продвигать свои проекты на церемонии, а телекомпания NBC - что не будет ее транслировать.

Главная объявленная причина - среди людей, вручающих премии, слишком мало темнокожих, то есть не хватает пресловутого разнообразия, «дайверсити» (слово, которое проповедники новых сияющих американских ценностей произносят с религиозным пылом). Хотя вообще-то куда уж разнообразнее: среди 105 членов HFPA (Ассоциации иностранных журналистов, работающих в Голливуде) - люди из десятков стран, от Израиля до Колумбии и от Гонконга до Нидерландов. Но вот темнокожих мало. А белые, наверное, не могут по достоинству оценить фильмы, снятые темнокожими и с участием темнокожих (именно потому, по страшной догадке проповедников, те редко попадают в номинации). А значит, кранты тебе, «Глобус».

Рэпер Снуп Догг объявляет номинантов на награды "Золотого глобуса", декабрь 2021 г. Фото: REUTERS

Конечно, причины неприязни к HFPA и премии куда сложнее и глубже. Исторически вообще совершенно непонятно, почему «Золотому глобусу» уделяется столь большое внимание. Ну подумаешь, в конце концов - несколько десятков иностранных журналистов; откуда у них, даже не американцев, даже не кинематографистов, да и не таких уж, мягко говоря, крупных киноведов, столь огромное влияние на американскую киноиндустрию?

Но киноиндустрия ничего не имела против. Наверное, было весело, удобно и приятно иметь под рукой такую вот почти игрушечную премию и такую компактную «киноакадемию», на членов которой легко влиять. Ведь киножурналисты из HFPA - далеко не львы толстые и не махатмы ганди. У них, будем честны, слава любителей тарталеток. Каждую зиму, в сезон наград, члены HFPA были самыми почетными гостями на любой презентации любого фильма, их кормили на убой в надежде, что они милостиво отдадут свой голос за ту или иную картину. Им дарили множество подарков. Порой ходили слухи, что их можно подкупить. Los Angeles Times в 2021 опубликовала расследование, где вскрывала случаи коррупции в HFPA…

Несмотря ни на что, «Золотой глобус», который по всем параметрам должен был быть скромнейшей из американских кинопремий, стал первой после «Оскара». Кажется, очень многие испытывали раздражение по этому поводу. И сейчас, когда времена меняются, это раздражение наконец прорвалось.

В общем, как бы там ни было, пока (скорее всего, по инерции) «Глобусам» еще уделяют внимание - вот и мы, например, о них пишем. И заметим, что драма Джейн Кэмпион «Власть пса», которую критики единодушно называют одним из лучших фильмов прошлого года, получила свои призы, несмотря на то, что ее дистрибьютор, Netflix, демонстративно от «Глобуса» открестился.

Бенедикт Камбербэтч в фильме "Власть пса".

Победа на «Глобусе» давно не индикатор того, что фильм, или актер, или актриса являются фаворитом «Оскара» (а ведь лет 25 назад именно так и казалось). Но все же «Власть пса» и Джейн Кэмпион имеют на «Оскаре» отличные шансы. Как и Уилл Смит - на этот раз «Оскар» ему гарантирован, примерно так же, как в 2016-м был гарантирован Леонардо ДиКаприо за «Выжившего». Оба ждали «Оскара» слишком долго (при том, что их знает и любит вся планета) - и оба отлично сыграли сочные, выигрышные, драматические роли в картинах, словно специально созданных под наградной сезон.

Ну, а в телевизионной категории не остался без наград главный международный хит года - «Игра в кальмара». Пусть сама «Игра», номинировавшаяся в категории «Лучший драматический сериал», продула «Наследникам», приз за лучшую роль второго плана получил 77-летний кореец О Ён-су.

КИНО

Лучший драматический фильм - «Власть пса»

Лучший мюзикл/комедия - «Вестсайдская история»

Лучший актер в драматическом фильме - Уилл Смит («Король Ричард»)

Лучший актер в мюзикле или комедии - Эндрю Гарфилд («Тик-так… БУМ!»)

Лучшая актриса в драматическом фильме - Николь Кидман («Быть Рикардо»)

Лучшая актриса в мюзикле или комедии - Рейчел Зеглер («Вестсайдская история»)

Лучший актер в роли второго плана - Коди Смит-МакФи («Власть пса»)

Лучшая актриса в роли второго плана - Ариана Де Бозе («Вестсайдская история»)

Лучший режиссер - Джейн Кэмпион («Власть пса»)

Лучший сценарий - Кеннет Брана («Белфаст»)

Лучший фильм на иностранном языке - «Сядь за руль моей машины» (Япония)

Лучший анимационный фильм - «Энканто»

Лучшая песня - «Не время умирать» Билли Айлиш из одноименного фильма

Лучшая музыка - Ханс Циммер («Дюна»)

ТВ

Лучший сериал (драма) - «Наследники»

Лучший сериал (комедия или мюзикл) - «Хитрости»

Лучший мини-сериал или телефильм - «Подземная железная дорога»

Лучший актер в драматическом сериале - Джереми Стронг («Наследники»)

Лучшая актриса в драматическом сериале - Эмджей Родригес («Поза»)

Лучший актер в комедийном или музыкальном сериале - Джейсон Судейкис («Тед Лассо»)

Лучшая актриса в комедийном или музыкальном сериале - Джин Cмарт («Хитрости»)

Лучший актер в мини-сериале или телефильме - Майкл Китон («Ломка»)

Лучшая актриса в мини-сериале или телефильме - Кейт Уинслет («Мейр из Исттауна»)

Лучшая актриса в роли второго плана на телевидении - Сара Снук («Наследники»)

Лучший актер в роли второго плана на телевидении - О Ён-су («Игра в кальмара»)