Закон об уголовном наказании для лихачей: за какие нарушения дадут срок с 10 января 2022 года

В России с 10 января ужесточено наказание для водителей за повторные нарушения правил дорожного движения. Сроки наказания лихачам и автохамам стоит помнить в течение года. Фото: Иван МАКЕЕВ

В России с 10 января ужесточено наказание для водителей за повторные нарушения правил дорожного движения. Сроки наказания лихачам и автохамам стоит помнить в течение года.

- Неоднократный выезд на встречную полосу, встречные трамвайные пути или превышение скорости более чем на 60 километров в час грозит лишением свободы на 3 года.

- Управление любым транспортным средством после лишения прав - 2 года колонии.

- Суд может выбрать: отправить в тюрьму либо приговорить к обязательным работам (до 2 лет) к денежному штрафу в размере от 300 до 500 тысяч рублей либо ограничиться штрафом в размере зарплаты за период от 2 до 3 лет.

- Тем, кто уже был судим по этим статьям, но совершил за год очередную серию грубых нарушений грозит 6 лет колонии либо принудительные работы на 3 года.

- Действие статьи не распространяется на случаи фиксации административных правонарушений техническим средствами. Привлечь к ответственности может только инспектор ГИБДД.

Госдума приняла поправки в закон в 2021 году. В пояснительной записке к законопроекту говорилось, что водителей перестали пугать штрафы и административная ответственность.

Появятся и новые штрафы. Ранее мэр столицы Сергей Собянин предложил штрафовать водителей транспортных средств на 5000 рублей за использование модифицированных глушителей, что горожанам мешают ночью спать. Идея так понравилась в Совфеде, что ее планируют распространить на всю страну.