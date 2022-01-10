Партнер Кристины Асмус рассказал о неприятных впечатлениях от съемок с ней в нашумевшей постельной сцене

Драма "Текст", разделившая жизнь Кристины Асмус на до и после, вышла на экраны осенью 2019 года - в далекую "доковидную эпоху". Фото: кадр из фильма

Драма "Текст", разделившая жизнь Кристины Асмус на до и после, вышла на экраны осенью 2019 года - в далекую "доковидную эпоху". Однако, нашумевший фильм обсуждают до сих пор. Точнее, всего одну сцену, где актриса вместе с партнером Иваном Янковским снимают на телефон свои любовные игры. Эти кадры, признанные одними из самых откровенных в нашем кинематографе, получились настолько реалистичными, что разъяренные зрители затравили Асмус.

Ее брак с Гариком Харламовым закончился разводом, и поди докажи, что "Текст" здесь не при чем... Зато карьера актрисы, готовой на любые жертвы ради ролей, резко рванула к новым высотам. Теперь Кристину, которая раньше для многих была всего лишь милой девочкой из сериала "Интерны", отрывают с руками и ногами в любые проекты: реалити-шоу, театр, фестивальное кино.

Сама Асмус на тему "Текста" давно не говорит, но на днях отвечать на неудобные вопросы пришлось Ивану Янковскому. Его, к слову, праведный гнев зрителей обошел стороной. Однако, по словам актера, участие в той самой сцене для него все равно обернулось серьезным стрессом.

- А что, все думают - это веселье и праздник? - удивился Янковский в интервью Надежде Стрелец. - Конечно, такие сцены не приносят тебе счастья и удовольствия. Это все-таки интимные вещи. Это сложно очень. Если бы мне сейчас предложили такую съемку... Я с женой обсуждал этот вопрос. И вроде бы я не сказал "нет", но важно: что за сцена, кто режиссер, и что за сценарий. Если надо просто показать, какие мы смелые и открытые, тогда нет - я бы не стал сниматься.

Впрочем, несмотря на бурную реакцию, актер все равно уверен: без интима с его почти документальной точностью в "Тексте" обойтись было нельзя.

- Эта сцена была описана в книжке (фильм снят по роману популярного автора Дмитрия Глуховского. - Ред.), поэтому она художественно оправдана, - заявил Иван Янковский. - Ну послушайте, человек живет жизнью другого человека через телефон и, конечно, он погружается в какие-то вещи, в которые не стоило бы погружаться... Может найти вещи, которые не стоило бы показывать... Это все правильно. Почему нет реакции на Монику Белуччи и Венсана Касселя в фильме "Необратимость" (сцена изнасилования в подземном переходе. - Ред.)? Я не очень понимаю, чем Кристина заслужила такую травлю - тем, что она профессионал и играет роли, выполняя свою работу? Мы изначально с режиссером не обсуждали использование дублеров. Это очень важная сцена, поэтому мы до сих пор ее обсуждаем. Главное, что все должны понять, - в этой сцене нет ничего такого. Это просто достоверная сцена.

КСТАТИ

Автор "Текста" вступился за Асмус

Несколько месяцев назад в интервью kp.ru писатель Дмитрий Глуховский признался, что ждал экранизации своих романов 20 лет, а когда "Текст" наконец вышел, он был окрылен.

- Я считаю, что Кристина очень мужественная - решиться на такие сцены было непросто, - отметил Глуховский. - Не думаю, что она в целом проиграла. А травля, которой подвергли Кристину, - это типичный пример ханжества. Ведь те люди, которые упрекали ее и Гарика Харламова в куколдизме, как минимум, знакомы с этим термином, а значит, сидят на порносайтах. И они почему-то должны нас учить ковыряться в носу? Почему? Я не понимаю!

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

"Если мы обнажаем душу, почему не можем обнажить тело?"

На закрытом показе "Текста", еще до того, как фильм вышел на большие экраны, Кристина Амус рассказала kp.ru, как и почему решилась на спорную сцену:

- Я переживала по поводу этой сцены, но когда я вчера смотрела фильм, она меня не шокировала. На самом деле, когда я только пришла на пробы к режиссеру Климу Шипенко, мы сразу с ним сразу это обговорили. И он сказал: «Для меня это принципиально важный момент, чтобы героиня была абсолютно обнаженной - как есть, как в жизни». И меня это нисколько не смутило.

Клим Шипенко выбрал очень достоверный способ повествования. Если мы обнажаем душу, почему не можем обнажить тело? Почему мы вдруг здесь должны играть в поддавки и идти на какие-то компромиссы? Это же часть нашей жизни, и часть жизни героев фильма.

Эту сцену с Иваном Янковским, да и все другие видео из мобильника мы реально снимали на мобильный телефон. Все было снято нами - мной и Ваней. Если бы мы тут начали искать какие-то планы, шторки, трусики, монтажные приемы, что-то замазывать, во что бы мы превратились? Если мы говорим про жизнь, то зачем все это? Я вчера на экране увидела жизнь, а не просто посмотрела кино. Я вместе с героями прожила эту историю - я ее выстрадала, я ее выблевала, шлейф был долгий, как и у многих зрителей.