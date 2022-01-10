Дмитрий Песков - «Комсомольской Правде»: Собирается ли Путин вслед за силами ОДКБ в Казахстан? Вопрос не уместен

Пресс-секретарь Президента России ответил на вопросы обозревателя KP.RU Александра Гамова Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- ...Дмитрий Сергеевич, ответ на главный вопрос все-таки пока не звучит. Как и почему удалось так быстро нейтрализовать этот путч или переворот в Казахстане? Как удалось так стремительно, просто мгновенно ввести такие многочисленные силы ОДКБ? И кто, кроме Путина, Пашиняна, Лукашенко, Шойгу сыграл решающую роль во всей этой истории?

- Ну, смотрите...

Во-первых, почему быстро удалось понизить градус напряженности и купировать вот эту основную опасность, о чем сегодня (10 января, на

внеочередной сессии Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности. - А.Г.) говорил Токаев, опасность просто полной потери контроля в нескольких крупнейших городах, в первую очередь, в Алма-Ате? Это, конечно, эффективные действия казахстанских силовиков, их героические действия. Не обошлось без жертв...

И та помощь, которая по запросу главы Казахстана была оказана по линии ОДКБ. ОДКБ показала тоже свою эффективность. Мы видим, насколько полезными были и насколько необходимо дальше продолжать процесс наладки, координации в рамках ОДКБ по линии всех военных структур, продолжение процесса общего военного строительства, военных учений, маневров.

Все это как раз в час Х показало свою востребованность, обоснованность и актуальность на фоне тех вызовов и угроз, с которыми приходится сталкиваться государствам-участникам.

Действия были скоординированными. Вы знаете, что главы государств и правительств многократно перезванивались в эти самые первые нелегкие дни, перезванивались все друг с другом.

Но, что касается нашего президента, мы в эти дни сообщали, что он имел и продолжительные телефонные разговоры с президентом Токаевым, и со всеми своими коллегами по организации.

- Дмитрий Сергеевич, мы привыкли, что Владимир Путин после катастроф или во время катастроф, стихийных бедствий всегда выезжает на место. Не собирается ли Президент России в Казахстан вслед за силами ОДКБ?

- Послушайте, Казахстан - это суверенное государство. Суверенное государство, которое сейчас переживает достаточно нелегкий, очень-очень нелегкий момент. Президент Токаев охарактеризовал этот момент как самый сложный за 30-летнюю историю независимого Казахстана. Поэтому ваш вопрос неуместен.

- Спасибо.

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