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В мире10 января 2022 11:58

Что пишут турецкие СМИ о событиях в Казахстане: «Мечта о возрождении СССР не утихает»

Крупнейшее издание страны отмечает быструю эвакуацию Россией своих граждан
Эдвард ЧЕСНОКОВ
Эдвард ЧЕСНОКОВ
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Крупнейшее издание страны отмечает быструю эвакуацию Россией своих граждан

Крупнейшее издание страны отмечает быструю эвакуацию Россией своих граждан

Фото: REUTERS

Уже много недель на первых полосах газет в Стамбуле и Анкаре — турецкая лира. Национальная валюта за последний год обвалилась вдвое. Причина — Турция на 98% зависит от импорта энергоносителей, и вслед за их подорожанием полетела в пропасть и экономика нашего южного соседа.

Поэтому события в Казахстане — массовые протесты, а потом ввод войск ОДКБ — прошли по страницам турецких СМИ по касательной. Сайт kp.ru изучил, что пишут о событиях начала января турецкие СМИ различной направленности.

Так, левоцентристская газета Diken констатирует: «США не смогут повторить сценарий Украины в Казахстане». По мнению издания, Вашингтон уделяют большое внимание этой среднеазиатской стране в «борьбе против России». Цель — создать хаос в Средней Азии — ключевом звене китайского «Шёлкового пути» — и одновременно открыть «второй фронт» на границе с Россией. Но, в отличии от Украины, в Казахстане у США на полноценный успешный майдан нет ни сил, ни средств. В том числе потому, что у алма-атинских протестов «нет конкретной программы и лидера».

В свою очередь, правоцентристская газета Aksam выпустила колонку под названием «Казахстан: иностранная интервенция или революция». По оценкам колумниста, «народное восстание» в Казахстане перешло в «своеобразную интервенцию» внешних игроков (подразумевается ОДКБ). В связи чем Организации тюркских государств «необходимо вмешаться более эффективно».

Далее, портал Haberglobal рассматривает кризис в контексте неких «имперских амбиций» России: «События в Казахстане показывает, что мечты и тоска о воссоединении СССР не утихают», отмечает автор.

Левая газета YeniAsya говорит о «казахстанской полемике между США и Россией». Цитируется недавняя фраза госсекретаря Блинкена о том, что «русских трудно заставить уйти», если они куда-то пришли.

Наконец, одно из крупнейших и самых авторитетных изданий страны, Hurriet, описывает конфликт достаточно сухо, не вставая на ту или иную сторону. В название одной из частей сегодняшней статьи об алма-атинских событиях вынесена цитата Путина: «Революций мы не допустим». Подчёркиваются быстрые действия России, эвакуировавшей из республики свыше 1400 своих граждан.

В целом же, на фоне тяжелейшего финансового кризиса, Казахстан и действия ОДКБ находятся далеко не на главных страницах турецких СМИ.

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