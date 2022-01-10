Технология казахстанского бунта: Кто и как организовал погромы по всей стране

Спустя неделю после начала погромов в Казахстане ясно, что эта попытка государственного переворота не похожа на «цветные революции» в их привычном понимании. Фото: REUTERS

Спустя неделю после начала погромов в Казахстане ясно, что эта попытка государственного переворота не похожа на «цветные революции» в их привычном понимании. Ни тебе прекраснодушных маршей «за все хорошее против всего плохого», ни майдана со сценой, ни цветочка в автоматном стволе, ни девочки с Конституцией... События в республике развивались молниеносного, практически сразу перейдя от этапа мирного протеста в одном месте к вспышкам хаоса в разных городах.

Толпы погромщиков и террористов из разных, как утверждают власти, стран едва не ввергли государство в полномасштабную войну. И важно понять, как это произошло. Для России важно. Потому что технологии, отработанные в Казахстане, могут быть применены и в нашей стране. В которой тоже живут и работают миллионы граждан Средней Азии.

Мирные выступления

Сколько работаю на всевозможных революциях, переворотах и бунтах, столько всякий раз убеждаюсь в правдивости тезиса о том, что мирный протест со справедливыми социальными требованиями в какой-то момент всегда перехватывается более организованной и радикальной силой.

Первые демонстранты на киевском Майдане выступали за евроассоциацию, а не за антиРоссию, отторжение Крыма и войну в Донбассе. Но в какой-то момент лозунги о «кружевных трусиках» были перехвачены националистами, которые пустили страну под откос. В Сирии вообще изначально требовали убрать избыточную бюрократию, например, при оформлении рытья колодцев или установки заборов. Но потом протест был перехвачен исламистами, и государство на долгие годы погрузилось в кровавый хаос.

В Казахстане все начиналось вполне типично. В западном нефтеносном регионе жители, возмущенные резким поднятием цен на газ для автомобилей (а там на газовом оборудовании - до 90 процентов машин), вышли на улицу и потребовали снизить их до прежнего уровня. Власти пошли навстречу, учитывая, что 10 лет назад здесь же с забастовки нефтяников начался кровавый бунт, который пришлось усмирять подразделениям спецназа. Массовые беспорядки были жестко подавлены, погибли люди. Но протестный потенциал был отмечен теми, кто играет в долгую.

Перехват протеста

Несмотря на оперативную реакцию властей беспорядки вдруг синхронно вспыхнули в городах по всей стране. И это говорит о сетевой организации погромщиков, кураторы которых просто ждали подходящего повода для выступлений. При сегодняшней организации соцсетей и мессенджеров совершенно необязательно иметь конкретного лидера, который будет руководить восстанием. События в Белоруссии летом 2020 года показали, что «майдан» вполне может быть виртуальным. Достаточно вывести людей на улицы и направить их в нужное русло. Соцсети сыграли роль детонатора. И когда интернет все-таки был отключен, эту волну уже было не остановить. К тому же у кураторов явно была своя связь, возможно спутниковая. Вспомните Белоруссию, когда при отключенном интернете телеграм-канал Нехта «шарашил» по 10 роликов в минут с минских улиц.

К тому же профессиональные «революционеры», прошедшие подготовку в лагерях как в стране, так и за рубежом, прекрасно знали, что делать. И это явно были задачи не уровня возмущенных ценами на газ. Они, как правило, не врываются в редакции телерадиокомпаний, не атакуют военные части, полицейские участки и здания Комитета нацбезопасности, захватывая оружие, не сжигают административные учреждения и не берут под контроль аэропорты. Это делают террористы, чтобы ликвидировать угрозу переброски подмоги по воздуху.

Первые демонстранты на киевском Майдане выступали за евроассоциацию, а не за антиРоссию, отторжение Крыма и войну в Донбассе. Но в какой-то момент лозунги о «кружевных трусиках» были перехвачены националистами, которые пустили страну под откос. Фото: Олег ТЕРЕЩЕНКО

Ядро погромов

Да, толпа на улицах, конечно, была неоднородна. Здесь были и обычные мародеры, которые воспользовались ситуацией, чтобы набить карман, и криминальные группировки, и, разумеется, исламисты. Обезглавливание силовиков - это точно их почерк. И, судя по словам президента Токаева, они старались тщательно заметать за собой следы, нападая на морги и увозя тела своих «побратимов». Ведь установив личности убитых террористов, можно выйти и на все их окружение.

Ядро этих погромов составляли «спящие ячейки», подготовленные заранее. На вид - это обычные люди, которые ничем не отличаются от добропорядочных горожан. Причем, это как граждане Казахстана, так и выходцы из соседних республик. Они вместе с вами ходят в один магазин, работают на рынке или на стройке... Но в нужный момент они по сигналу выходят на улицу и вклиниваются в толпу. Кто-то выполняет роль координаторов, которые направляют «народный гнев», кто-то отвечает за снабжение «революционеров» «коктейлями Молотова», кто-то, по заранее подготовленному плану, вскрывает оружейные магазины и полицейские оружейки...

Наш корреспондент, попавший в протестную толпу, отметил любопытный момент. Вырваться из этого людского потока практически невозможно - тебя тут же начинают одергивать: «Ты куда собрался? Ты что, не с нами? А может быть ты «засланный казачок?»

Силовой след

Власти Казахстана утверждают, что вскоре раскроют детали заговора, целью которого было свержение действующей власти. И в этом заговоре замешаны силовики. Обвинение в госизмене предъявлено снятому со своей должности главе Комитета нацбезопасности Кариму Масимову. Уволены два его заместителя. Токаев задается вопросом, как спецслужбы могли проспать такое нападение? В воздухе повисает закономерные вопрос, а не они ли курировали эти спящие ячейки?

Нерешимость силовиков в первые два дня, конечно, можно объяснить неуверенностью в центральной власти. А ну как мятежники завтра победят, нас же всех на колени, как «Беркут» в Киеве поставят. С другой стороны, всплывают и более странные детали - зачем, например, была снята охрана аэропорта Алма-Аты аккурат перед нападением на него.

Вполне вероятно, что часть казахстанских силовиков «крышевала» радикальные группировки, которые при необходимости действовали в их интересах. Кто знает, если бы не ввод войск ОДКБ, возможно мы были бы свидетелями государственного переворота, во главе которого встал бы кто-то из статусных правоохранителей. Кстати, Айсултан Назарбаев внук экс-президента Казахстана, еще полтора года назад предупреждал своего деда о заговоре против него. Вот что он писал в Фейсбуке:

«Один и единственный Бог просил также передать Нурсултану Назарбаеву Ел Басы о том что окружении Ел Басы спонсирует и обеспечивает сформированную группу салафитов всем необходимым, в том числе и оружием. Их численность около 400 человек. Они вооружены всем необходимым оружием для исполнения насильственного захвата власти. Их прячут в лесах и горах, и часть из них была перебазирована в центральный Казахстан поближе к столице!»

Айсултан сегодня мог бы наверно прокомментировать свой пост, но он умер в Лондоне. Как говорят - из-за передозировки.

А тем временем за последние дни при странных обстоятельствах ушли из жизни уже три высокопоставленных силовика - начальник Департамента полиции Жамбылской области, Полковник Комитета нацбезопасности и замначальника управления полиции Алма-Аты.

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