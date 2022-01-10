Младенец, забытый американскими военными в аэропорту Кабула, чудом нашелся через два месяца

Теперь родители малыша надеются, что в скором времени смогут встретиться с ним в Мичигане. Фото: Asvaka News Agency в Twitter

Кадры из аэропорта Кабула, на которых обезумевшая от отчаянья мать передает американским солдатам младенца, облетели весь мир. Люди в панике пытались бежать от «Талибана»*. Аэропорт Кабула, где в конце августа США развернули экстренную эвакуацию, был последним шансом для многих афганцев. Некоторые родители шли на отчаянные шаги - отдавали американским военным своих детей в надежде, что у них будет лучшее будущее.

Сохаилу Ахмади было всего два месяца, когда в хаосе эвакуации семья потеряла его, пишет Reuters. Отец мальчика Мирза Али Ахмади работал в посольстве США охранником, поэтому его семья получила места на вывозном рейсе. 19 августа Мирза вместе с женой Сураей и старшими четырём детьми приехал в аэропорт. Из-за толпы, штурмующей ворота аэровокзала, добраться до самолета оказалось трудно. Чтобы 2-месячный младенец не пострадал из-за давки, родители передали Сохаила через забор американским солдатам. Но когда они оказались на взлетно-посадочной полосе, то сына отыскать уже не смогли.

Родители до последнего пытались найти новорожденного, но напрасно. Американские военные успокоили Мирзу, сказав, что возможно Сохаила уже вывезли из страны отдельно и он сможет найти его уже в Штатах. Но на военной базе в Техасе, куда доставили семью Ахмади, малыша не оказалось. Посольство США в Афганистане и международные организации лишь разводили руками, ссылаясь на хаос и высокую загруженность.

В тот же день, когда Ахмади бежали из Кабула, 29-летний таксист Хамид Сафи подвез в аэропорт своего брата с семьей. Он с трудом прошел на территорию аэровокзала, когда вдруг услышал детский плач. На земле лежал младенец и истошно орал. Сафи попытался найти его родителей, а затем решил усыновить малыша и отправился домой к жене и детям. Младенца назвали Мохаммадом.

Сафи опубликовал на своей странице в Facebook снимок мальчика со своими тремя дочками, подписав: «Если его семья найдется, я отдам его. Если нет, то сам воспитаю».

После того, как история о пропавшем новорожденном получила огласку, Мирза Ахмади попросил своего тестя, который остался в Кабуле, разыскать Сафи. Дедушка малыша Кесем Разави отправился забрать внука у таксиста, но тот отказался отдавать мальчика и поставил условие: его семью эвакуируют в США в обмен на возвращение малыша законным родителям.

Семьи пытались договориться почти два месяца. В итоге в переговоры вмешалась полиция. 8 января Сохаила передали дедушке. Возвращение ребенка отмечали широко, словно свадьбу. Теперь родители малыша надеются, что в скором времени смогут встретиться с ним в Мичигане.

* «Талибан» - запрещен на территории России