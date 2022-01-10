Из-за беспорядков в Казахстане в стране застрял российский миллиардер Игорь Рыбаков

Совладелец компании «Технониколь» российский миллиардер Игорь Рыбаков несколько дней не может вылететь из Казахстана в Россию. Фото: Кирилл Кухмарь /фотохост-агентство ТАСС

Совладелец компании «Технониколь» российский миллиардер Игорь Рыбаков несколько дней не может вылететь из Казахстана в Россию. Все из-за протестных акций и беспорядков в республике, которые начались в январе. Информацию о том, что бизнесмен застрял в соседней стране, kp.ru сообщил пиар-директор Рыбакова Глеб Климентьев.

— Пытаюсь выбраться из Казахстана, но пока этого не удается сделать. Думаю выберусь из Алматы в безопасное место и уже оттуда улечу самолетом, — цитирует слова Игоря Рыбакова его помощник.

Рыбаков улетел в Казахстан 3 января. Там он собирался отдохнуть, презентовать свою новую книгу «ТОК» и провести бизнес-форум для предпринимателей Казахстана. Однако все мероприятия отменились.

— Сегодня давали интернет на один час – первый раз за три дня. Кто успел, тот что-то закачал, но обычно нет интернета, — добавил Рыбаков.

Протестные акции начались в Казахстане из-за двукратного повышения цены на газ, которым большинство автовладельцев заправляют машины. Митинги переросли в беспорядки, погромы магазинов и нападения на силовиков и сотрудников экстренных служб. Некоторые время с Казахстаном было парализовано авиасообщение из-за захвата ряда аэропортов митингующими и нестабильной обстановки. Россиян, оказавшихся в Казахстане, эвакуировали бортами Министерства обороны.

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