Максим Галкин случайно показал реальную фигуру Аллы Пугачевой

Алла Пугачева. Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Максим Галкин с нескрываемым обожанием относится к своей жене Алле Пугачевой. Рядом с шоуменом именитая артистка обрела вторую молодость и расцвела. Никогда прежде Примадонна не была столь хороша, как сейчас. В последнее время она не только похорошела, но и похудела. На днях юморист показал любимую без прикрас.

Максим Галкин опубликовал свежий видеоролик. Его сын Гарри играет на губной гармошке. А дочь Лиза в этот момент лихо отплясывает вприсядку.

Случайно в кадр попала и мать семейства Алла Пугачева. Танцуя, певица проплыла мимо камеры. Но этого было достаточно для того, чтобы народ ахнул. Примадонна сейчас действительно обладает идеальной фигурой на зависть злопыхателям.

Для многих звезда российской эстрады - эталон женственности и красоты. В свои 72 года Алла Борисовна носит и микрошорты, и супер мини.

Галкин же восхищается не столько внешними данными жены, сколько ее эрудицией и чувством юмора. Максим как-то рассказывал, что у супруги есть забавная тайная страсть - она обожает по-доброму подтрунивать над коллегами из шоу-бизнеса.

"Она обожает роман «Долина кукол». Он очень жуткий и мрачный. Алла все время, видя кого-то на эстраде, говорит мне: «В "Долине кукол" был такой персонаж»", - откровенничал телеведущий.