Разбитую инсультом Елену Проклову увезли в реанимацию

Состояние актрисы тяжелое Фото: Михаил ФРОЛОВ

Елена Проклова госпитализирована с инсультом в Москве. Актрису привезли в реанимацию.

Елена Проклова попала в больницу с инсультом в тяжелом состоянии, передает Пятый канал. Медики сделали звезде МРТ головного мозга, которое и подтвердило патологию.

Звезда в последнее время оказывалась в центре жутких скандалов. Все началась несколько лет назад, когда актриса на всю страну стала просить прощение у жен известных артистов. Елена Игоревна призналась во грехе. Она была любовницей Олега Янковского, Андрея Миронова, Михайа Волонтира и Олега Табакова.

Скандал разразился грандиозный. Но, как оказалось. Это было лишь начало драмы.

В 2021 году звезда рассказала о своей связи с известным артистом. Пикантность ситуации заключалась в том, что на тот момент Елене Игоревне было 15 лет, а ее любовник оказался женат. Признания звезды разделили публику на два лагеря. Одни бросились травить и стыдить артистку и обвинять в жажде наживы, другие, напротив, сопереживали ей, как родной.

В ответ знаменитость говорила, что "юное женское тело для мужчины очень важно". "Ну почему тогда надо врать: «Ой, нет, я буду любить свою 70-летнюю жену больше, чем 15-летнюю девочку, которая меня на самом деле очень волнует». Зачем это ханжество?", - резюмировала она.