Главный датский разведчик шпионил на американцев

Финдсена поместили в тюрьму по обвинению в утечке особо секретных материалов

В тихом датском королевстве полыхнул скандалище, какого там еще не бывало. В сети местной контрразведки угодила поистине «царь-рыба» - не кто-нибудь, а сам глава военной разведки Дании Ларс Финдсен. Вот такой междусобойчик у спецслужб приключился. Финдсена поместили в тюрьму по обвинению в утечке особо секретных материалов.

Его и еще троих действующих и бывших сотрудников разведки арестовали полтора месяца назад. Но средствам массовой информации строго настрого запретили называть фамилии задержанных и даже сообщать о самом факте их ареста. Все это время попавших под подозрение шпионов интенсивно допрашивали их коллеги. Финдсен виновным себя так и не признал, назвал все обвинения «безумными» и потребовал, чтобы его имя стало известно общественности. После этого окружной суд Копенгагена снял запрет на публикацию информации об этом деле.

Что конкретно инкриминируют бывшему главному военному разведчику Дании, пока не сообщается. Однако известно, что он был отстранен от своих обязанностей полтора года назад после того, как надзорный совет раскритиковал роль его службы в незаконной слежке за частными гражданами. Местная пресса сообщает, что датские агенты выуживали некую секретную информацию у конкретных подданных королевства и затем передавали ее «одной иностранной спецслужбе». Этой спецслужбой, полагают эксперты, было всемогущее Агентство национальной безопасности США.

В деле пока много тумана, но вряд ли кого-то удивит то обстоятельство, что «карманный» американский союзник был готов выполнить все требования Вашингтона, даже нарушая собственное законодательство. Если вина 57-летнего Ларса Финдсена будет доказана, то за это преступление ему максимально грозит 12 лет тюрьмы.