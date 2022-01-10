Коллеги рассказали о состоянии Елены Прокловой перед инсультом

Заслуженная артистка попала в реанимацию одной из московских больниц Фото: Михаил ФРОЛОВ

68-летняя Елена Проклова много работала перед Новым годом. И вот результат творческого напряжения - актриса попала в больницу с сильным головокружением и повышенным давлением. Как пишет 5-tv.ru, результаты МРТ головного мозга показали инсульт. Сейчас актриса находится в реанимацию. Ее состояние врачи оценивают как средней тяжести. Телефон Прокловой выключен. Не берет трубку и ее бывший муж Андрей Тришин.

Коллеги актрисы говорят, что перед Новым годом она играла спектакли и на плохое самочувствие не жаловалась. Ее партнер по антрепризе «Why not» Иван Николаев рассказал kp.ru, что Елена Игоревна чувствовала себя нормально. Ничто не предвещало болезни. Ближайшие спектакли запланированы на февраль.

Елена Проклова впервые снялась в главной роли, когда ей было только 12 лет. Она снялась в картине Александра Митты «Звонят, откройте дверь». Нужна была юная актриса. Тогда друг семьи предложил её деду Виктору Проклову, который работал на этой картине вторым режиссером, показать внучку. Дед категорически отказался, после чего друг сам привёл девочку к Александру Митте. И режиссер утвердил Елену в свой фильм.

Затем были главные роли в известных советских фильмах «Снежная королева» (1966), «Переходный возраст» (1968), «Гори, гори, моя звезда» (1969). Именно на съемках этого фильма Елена Проклова встретилась с Олегом Табаковым. Между ними вспыхнул платонический роман. Табаков готовил юную Проклову к поступлению в театральный вуз. Правда недавно Елена Проклова рассказала, что то был все-таки не совсем платонический роман. Это признание прозвучало скандально.

Всего же Елена Проклова снялась в полусотне картину, многие из которых можно без преувеличения назвать советской классикой.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Известный артист перед смертью успел раскрыть горькую правду о Елене Прокловой

От признания мэтра об оскандалившейся актрисе становится не по себе (подробнее)

Как выглядит Валентина Талызина после инсульта

Актриса поразила народ внешним видом (подробнее)