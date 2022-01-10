Разбитая инсультом Елена Проклова перепугала сообщением из реанимации

Разбитая инсультом Елена Проклова вышла на связь, а потом резко пропала Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Разбитая инсультом Елена Проклова нашла в себе силы и рассказала о своем состоянии из реанимации. Актрису экстренно госпитализировали в минувшие выходные.

Елена Проклова сообщила, что находится в реанимации. После этого связь с ней прервалась. "У меня все нормально. В настоящее время нахожусь в реанимации", - цитирует 68-летнюю актрису "Вечерняя Москва".

Проклова, напомним, попала в больницу с сильным головокружением и повышенным давлением. МРТ головного мозга показала инсульт.

Коллеги переживают за артистку. Так, вдова Николая Караченцова высказала слова поддержки в адрес Елены Игоревны. "Господи боже мой, бедненькая. Бедненькая моя девочка, господи. Как же жалко-то", - в сердцах отреагировала Людмила Поргина.

По ее словам, в последнее время Елена Игоревна часто выходила в свет, у нее все было нормально. Она отметила, что едва ли кто-то мог обидеть или оскорбить Проклову, потому что они обе "девчонки бойцовские" и "умеют держать удар".

"Знаете, что это могло быть? Перепад давления. Видите, как упало давление - потеплело, а потом резко опять стало подниматься. Может быть, это подействовало. Знаете, у каждого свои сосуды", - сказала со знанием дела Людмила Андреевна.

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