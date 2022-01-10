Бывший муж разбитой инсультом Елены Прокловой резко высказался о ее госпитализации

Моложавая, цветущая, подтянутая - Проклова всегда трепетно относилась к своему здоровью Фото: Михаил ФРОЛОВ

Новость о том, что 68-летняя Елена Проклова попала в больницу с инсультом, стала полной неожиданностью для друзей и поклонников артистки. Моложавая, цветущая, подтянутая - Проклова всегда трепетно относилась к своему здоровью и выглядела лет на 15-20 моложе паспортного возраста. И вдруг - экстренная госпитализация, реанимация, тяжелое состояние...

Между тем, официальные представители актрисы комментировать ее состояние не спешат. Так, агент звезды Наталия Соболь на звонок kp.ru ответила неохотно и сбивчиво.

- Что говорить, если человек госпитализирован?.. Нет, госпитализацию я не подтверждаю! - запуталась агент в своих заявлениях и поспешила свернуть разговор.

Телефон самой Елены Игоревны то недоступен, то "оживает" вновь - с номера актрисы даже поступил обратный звонок, который, впрочем, тут же сорвался. Ни дочери, ни внучка звезды трубки не берут. В зоне доступа оказался лишь третий муж артистки - бизнесмен Андрей Тришин, с которым они прожили 30 лет и развелись в 2015 году.

- Я знаю, что Лену госпитализировали, а чего да как - я не в курсе, - спокойно отреагировал экс-супруг. - Как не в курсе? Ну, во-первых, я в другом городе, за 2000 километров от Москвы. Во-вторых, мы все-таки разведены. Что еще тут можно сказать?

- Вы так спокойно реагируете на новости об инсульте...

- А мне надо подпрыгивать или что делать? Я беспокоюсь, конечно. Но как я могу связаться с врачами, если даже не знаю, где она лежит? Да и кто из врачей у нас готов общаться? У нас немного не та медицина, чтобы родственникам что-то докладывали. А тем более, не родственникам... Я думаю, там есть, кому позаботиться. Есть старшая дочка, есть младшая - никаких проблем. Будем надеяться, все обойдется. Безусловно, я желаю Лене здоровья, я к ней очень хорошо отношусь. Мне она на самочувствие не жаловалась, да и вообще, она редко жалуется...

Тем временем, в Сети уже предположили, что инсульт у артистки развился из-за осложнений коронавируса, которым она переболела несколько месяцев назад. По словам Прокловой, ковид она перенесла тяжело - "буквально по стенке ходила", силы были на нуле. Уже после звезда сделала прививку.

Напомним, о разводе с Андреем Тришиным Елена Проклова объявила летом 2015 года и, как оказалось, не сразу: несколько недель супруги хранили расставание в тайне. Поженились они в 1984 году, через 10 лет родили дочь Полину и, казалось, были счастливы вместе. Однако, позже актриса признавалась: они с мужем слишком разные люди, и мысль о разводе не покидала ее с первого дня. Последней каплей, по словам звезды, стала обидная фраза мужа о том, что Проклова "выглядит как бомжиха". При этом, с помощью расторжения брака артистка до последнего надеялась спасти отношения.

- Если Андрей поймет, что надо что-то делать, чтобы женщине рядом с ним было хорошо, я буду самой счастливой на свете, оставшись с ним, - признавалась Проклова. - Если у нас все наладится, мы снова сыграем свадьбу. Но если он по-прежнему будет думать, что охота, рыбалка, его дела и проблемы - и есть смысл жизни, я могу пожелать ему только счастья. Больше не хочу быть прицепом к тому, что мне не очень интересно. Конечно, я готова разделять увлечения мужа, но за это хочу что-то получать в ответ. Пускай мне дадут понять, что я любимая женщина...

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