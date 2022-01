Елену Проклову госпитализировали с подозрением на инсульт: как не пропустить опасные симптомы у себя

Елена Проклова попала в больницу с жалобами на головокружение и высокое давление Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Знаменитая актриса Елена Проклова попала в больницу с жалобами на головокружение и высокое давление. По данным СМИ, МРТ показало, что у нее острое нарушение мозгового кровообращения - то есть инсульт. Артистку поместили в реанимацию. Надеемся, Елена Игоревна поправится, ведь она в руках опытных врачей.

Но каждый год в России случается около полумиллиона инсультов. Примерно треть из них, к сожалению, заканчивается летальным исходом.

Нана Погосова, доктор медицинских наук, профессор, президент Национального общества профилактической кардиологии, заместитель генерального директора Национального медицинского исследовательского центра кардиологии Минздрава России в своей книге «Близко к сердцу», которую напечатало издательство «Комсомольская правда», пишет, как важно сразу обратить внимание на неполадки со здоровьем:

«При инсульте, так же как и при инфаркте миокарда, есть так называемое терапевтическое окно. Оно составляет не более 4–6 часов от момента появления первых признаков заболевания. Если пациент доставлен в специализированную клинику в пределах этого временного интервала, ему может быть оказана современная действенная медицинская помощь, которая увеличивает вероятность благоприятного исхода. Чем раньше пациент поступит в клинику, тем выше будут шансы на успешное лечение».

По данным Национальной ассоциации по борьбе с инсультом, после выписки из больниц более 30% пациентов с этим диагнозом нуждаются в постоянном уходе, более 20% не способны самостоятельно передвигаться. Но 21% больных находят в себе силы вернуться профессию.

«Только 16% пациентов выздоравливают после инсульта полностью, - пишет Нана Погосова. - Последствия перенесенного инсульта зависят от его типа, от того, каким был объем повреждения мозга, в каком отделе мозга случился инсульт и, конечно, от своевременности и качества медицинской помощи. Если кровоснабжения лишился ствол мозга (там находятся центры, отвечающие за жизненные функции – дыхание, сердцебиение и др.), прогноз очень серьезен. Если же зона поражения небольшая, то во многих случаях функции пораженных зон берут на себя соседние участки, и работа мозга постепенно восстанавливается».

ЗАПОМНИТЕ ПРИЗНАКИ, ЧТО НАДО ВЫЗЫВАТЬ «СКОРУЮ»

Чем быстрее вы поймете, что недомогание - это именно инсульт и быстрее вызовите скорую, тем проще будет вылечить последствия кровоизлияния в мозг и начать восстановление.

Вот симптомы, которые свидетельствуют - пора бить тревогу:

1. Внезапная сильная головная боль,

2. Головокружение, потеря равновесия, нарушение координации движения.

3. Проблемы с речью.

4. В глазах темнеет, предметы становятся размытыми.

5. Онемение, слабость или паралич одной стороны тела;

УЛЫБНИСЬ И ПОГОВОРИ О ПОГОДЕ

Если вы заподозрили инсульт у человека в условиях, когда нет возможности измерить у него артериальное давление,

Попросите человека, у которого подозреваете инсульт, сделать три простых задания:

1. «Улыбнись!»

Как правило, при инсульте улыбка будет кривой или односторонней, когда поднимается только один уголок рта. Вообще, она больше похожа на оскал, очень неестественная.

2. «Закрой глаза и подними руки».

Нехороший сигнал, если одна из рук не поднимается или человек не может удержать их на уровне груди хотя бы 10 секунд.

3. «На улице нелетная погода»

Попросите повторить любое простое предложение, например, «на улице дождь (солнце, ветер)». Если речь нарушена, человек не может произнести слова или произносит невнятно — это тоже очень похоже на инсульт.

Если тестируемый не смог выполнить ни одного задания или сделал это с большим трудом, немедленно вызывайте бригаду скорой помощи, сразу уточнив, что речь идет о подозрении на инсульт.

КТО В ЗОНЕ ОПАСНОСТИ

Инсульт может случиться у любого человека в любом возрасте. Появление тромба, который закупорит артерию, снабжающую кровью мозг, предсказать невозможно.

Но есть некоторые факторы, которые ухудшают шансы на долгую здоровую жизнь. Например, возраст свыше 45 лет. Чаще всего инсульт развивается у людей после 55, если их родственники уже пострадали от инсульта. А в интервале от 45 до 55 лет инсульт у мужчин случается вдвое чаще, чем у женщин.

Может быть потому, что мужчины чаще ведут не самый правильный образ жизни:

- курят, употребляют наркотики или злоупотребляют алкоголем;

- имеют избыточный вес или ожирение;

- не следят за уровнем холестерина, а он сильно повышен.

Всё перечисленное повышает риск инсульта. Так же, как и повышенное артериальное давление (а многие ли мужчины за 40 его регулярно контролируют?), диабет и сердечно-сосудистые заболевания.

КАК ЗАЩИТИТЬСЯ ОТ ИНСУЛЬТА

Как ни банально это звучит, но самая действенная профилактика — это контролировать артериальное давление и придерживаться здорового образа жизни:

1. Держите в рамках нормы свое артериальное давление и уровень холестерина (см. о нормах далее).

2. Не курите.

3. Ограничьте употребление алкоголя (риск развития инсульта наиболее высок в первые часы после выпивки).

4. Придерживайтесь принципов здорового питания:

* Меньше соли и фастфуда. Соль задерживает воду и провоцирует повышение АД. Фастфуд избыточно солят. Кроме того, он сверхкалорийная пища, что провоцирует ожирение, повышение уровня холестерина и т.д.

* Основу рациона должны составлять овощи. Ежедневно необходимо употреблять хотя бы один фрукт. Всемирная организация здравоохранения рекомендует 5 порций овощей и фруктов в сутки .

* Откажитесь от добавленного сахара, сладких напитков (соков, газировок и т.п.).

* Меньше насыщенного животного жира. Помните, что много скрытого жира в колбасах, полуфабрикатах из серии «только разогреть»). Пищу чаще готовьте на пару, варите или запекайте. Жарка увеличивает жирность и калорийность блюд.

5. Регулярно занимайтесь физкультурой.

Простая прогулка в течение часа не менее трех раз в неделю, а желательно ежедневно и в быстром темпе - уже снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Инсульта в том числе.

ЧТО СЧИТАТЬ НОРМАЛЬНЫМ ДАВЛЕНИЕМ

Европейское общество кардиологов (European Society of Cardiology, ESC) недавно выпустило обновило рекомендации по профилактике сердечно-сосудистых заболеваний в клинической практике (2021 ESC Guidelines on cardiovascular disease prevention in clinical practice).

У взрослых пациентов 18 – 69 лет систолическое (верхнее. - Ред.) артериальное давление должно держаться не выше 120 – 130 мм рт.ст.

Тем, кто старше 70 лет кардиологи должны с помощью лекарств сначала снизить показатель до уровня меньше 140 мм рт.ст. Затем, если терапия хорошо переносится, – довести его до 130 мм рт.ст.

Диастолическое (нижнее) давление в идеале должно быть ниже 80 мм рт.ст

НА КАКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ХОЛЕСТЕРИНА РАВНЯТЬСЯ

Очень важно знать, каков уровень липопротеинов низкой плотности (ЛНП) у вас - это так называемый плохой холестерин, создающий бляшки в сосудах.

Для здоровых людей показатель ЛНП - до 3,3 ммоль/л.

Но если у человека есть воспаление эндотелия, то есть внутренней выстилки кровеносных сосудов (это определяет врач; как правило, такое воспаление есть у курильщиков, лиц с диабетом, лишним весом и др.), то норма для таких пациентов ужесточается. Оптимальный уровень ЛНП 1,5 — 1,8 ммоль/л.

Когда уже есть бляшки в артериях - ЛНП необходимо снижать до уровня <1,4 ммоль/л.

