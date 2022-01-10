Известный сыровар Олег Сирота похудел на 25 килограммов и изменился до неузнаваемости

Серьезную работу над своей внешностью Олег начал еще в прошлом году Фото: Личный архив

- А кто сказал, что фермер XXI века должен быть в лаптях и с бородой-лопатой? - резонно заметили подписчики знаменитого сыровара Олега Сироты, увидев его «новое лицо» в соцсетях.

Вообще-то серьезную работу над своей внешностью Олег начал еще в прошлом году. Он занялся спортом, а перед самым Новым Годом «отчитался»в соцсетях о часах, проведенных в спортзалах и на тренажерах, разместив фото своей спортивной фигуры. «Вроде не зря мучился и худел на 25 кг», - резюмировал сыровар.

А кто сказал, что фермер XXI века должен быть в лаптях и с бородой-лопатой? Фото: Личный Архив

И в первый день после новогодних каникул Сирота выложил в соцсетях еще одно фото. Фермер кардинально сменил имидж, без сожаления расстался со своей знаменитой шевелюрой и неожиданно предстал в образе брутального мачо со стильной прической и ухоженной бородой. «Что скажете? Так лучше?» - обратился Олег к подписчикам.

И народ сказал, так сказал! Комментируют фотографию, что неудивительно, в основном дамы. Сыровара «в новом образе» сравнивают то с актером Томом Крузом, то с футболистом Дэвидом Бэкхемом. Причем не в пользу последнего.

- Дэвид Бекхэм нервно курит в сторонке! - пишет одна из участниц бурного обсуждения.

- Какая харизма! Лет на 10 моложе стал, - восхищается вторая.

- Поздравляю с человеческим обликом! Образ домовенка Кузи - в прошлое! - поддерживает третья.

Впрочем, новый «облик» сыровара по душе пришелся не всем. Конечно, в основном люди отмечают, что новый имидж Олегу к лицу. Но классический образ улыбчивого русского крестьянина с пушистыми усами, окладистой бородой и пухлыми щеками многим полюбился.

Олег Сирота похудел на 25 килограммов и изменился до неузнаваемости Фото: Личный Архив

- Осторожнее аплуа так менять-то! Подумают, не настоящий фермер - денег не дадут, - веселится один из комментаторов.

- Стильно, красиво. Но полностью меняет стиль и самобытность сыровара. Это уже как-то офисный работник получается, - пишет другой.

- Мужик, куда ты дел Олега Сироту?! - возмущается третий.

Впрочем, не стоит забывать, что Олег Сирота - большой сторонник политики импортозамещения. А оно ведь не только в сырах. Так что благодаря Сироте у нас теперь есть не только собственный пармезан, но и свой Дэвид Бэкхем! Или Том Круз.