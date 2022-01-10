Жители Казахстана ужаснулись: «Это не мирный протест»

В интернете идут баталии сторонников действий властей Казахстана и тех, кто за перемены по «украинскому сценарию» Фото: REUTERS

«НАЧНИТЕ С СЕБЯ»

С самого начала беспорядков в Казахстане отключили Интернет — чтобы их координаторы не могли координировать толпы погромщиков. Лишь в понедельник, после начала зачисток Алма-Аты, интернет вроде бы включили. Но все казахские соцсети (с доменом kz) все равно «лежали».

Впрочем, самые популярные в Казахстане сети – это Вконтакте, Инстаграм и Фейсбук. Они с перебоями, но начали в республике оживать. А порой «пробивались сквозь асфальт» и в самый разгар беспорядков.

Вот, что в такие моменты писал, например пользователь Инстаграм galasnow:

«Мы тоже ещё в обед думали обычный митинг… «мирные бойцы». @nato пишут о не вмешательстве в мирные выступления… Сейчас же наш город горит, наших граждан убивают, женщин насилуют… Захватывают помещения, где оружие, идут прям сейчас бои… Обычные люди, по своей необразованности присоединяются к убийцам и экстремистам! Блогеры с казахской аудиторией поддерживайте ЛЮДЕЙ! От нас сейчас зависит будущее нашей страны люди уже встают самостоятельно защищать свои дома и бизнес! Чтобы восстановить страну начните с себя! Надеюсь мир увидит реальную обстановку».

Двумя днями позже galasnow пишет:

«Наш город горит, людей убивают и меня поражает лишь заявление стран ЕС и СМИ. Они пишут, что протестующий - не террорист. Но это НЕ мирный протест… И наши же соотечественники, которые присоединялись к ним и грабили свой же город, друзей, коллег… НО ЕЩЁ БОЛЬШЕ ТЕ, кто их поддерживают… Безликие толпы, кто молча «лайкает» чужие гневные комментарии. В перестрелке дома, как крысы, отсиделись, а сейчас в очередях и на улице слышно «правильно сделали», «давно пора».

«СПЕЦИАЛЬНО СДЕЛАЛИ, ЧТОБЫ ЗАПУГАТЬ»

В интернете идут баталии сторонников действий властей Казахстана и тех, кто за перемены по «украинскому сценарию». Впрочем, не исключено, что большинство представителей второй категории пишут как раз с территории Украины. Даже ролик четверых парней в масках на фоне флага Казахстана в поддержку погромов в Алма-Ате оказался снят … во Львове! Технология известная: подвергать сомнению все сообщения властей. Даже о том, что в ходе алма-атинских беспорядков были обезглавлены два молодых курсанта-нацгвардейца.

Шолпан Курманбаева:

«Это вранье насчёт обезглавливания, истерия».

Но другие пользователи тут же нашли, что возразить:

«Это не вранье. Вы что не поняли, что из других стран пришли это делать. Разве может казахский народ своим же казахам головы резать. Это же экстремисты, которые специально сделали это, чтобы так запугать», - пишет Аэлита.

Айнура Рахметова:

«Нелюди, как так могли лишить жизнь солдата. Искренние соболезнования родителям потерявших детей. Силы и терпения нашему Казахскому народу».

Омуткен Жумажанова:

«Вы молодые орлы, пример нашей страны, защищая родину, погибли от рук подонков и террористов! Пусть будет мир в нашей стране и во всем мире! Здоровье и всех земных благ!»

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