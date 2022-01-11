Что происходит в Казахстане: последние новости на 11 января 2022

Коммунальщики наводят порядок в городах Фото: REUTERS

Официально: во время протестов в Казахстане погибли 16 силовиков, более 1300 ранены

10 января было объявлено в Казахстане днем общенационального траура в память о погибших в произошедших беспорядках. На административных зданиях были приспущены государственные флаги, скорректированы программы национального телевидения.

В 10 утра по Москве начался и прошел первый после прибытия в Казахстан коллективных миротворческих сил онлайн-саммит ОДКБ. В нем приняли участие все лидеры государств-участников Организации, кроме ушедшего в отпуск президента Киргизии. Его замещал премьер-министр страны. Лидеры стран отметили нормализацию ситуации в Казахстане и подтвердили, что миротворцы будут выведены после завершения миссии.

Президент Токаев сообщил, что волнения вспыхнули практически одновременно 11 регионов, а ущерб от попытки переворота составил 2-3 млрд. долларов США. События последних дней он назвал "самым тяжелым кризисом" в истории независимого Казахстана. По словам Токаева, погибли 16 сотрудников силовых структур (позднее их количество увеличилось до 17), более 1300 получили ранения. Он же сообщил, что бандиты нападали по ночам на морги, забирали тела погибших подельников, а все действия координировались из единого центра, и речь идет о попытке государственного переворота.

Три высоких чина МВД и КНБ в Казахстане скоропостижно ушли из жизни: полковник КНБ совершил суицид в доме, где проживал в столице, еще один полковник МВД скончался, по предварительным данным, в результате инфаркта на рабочем месте. Начальник Департамента полиции Жамбылской области генерал Жанат Сулейменов покончил жизнь самоубийством.

В 10 утра по Москве начался и прошел первый после прибытия в Казахстан коллективных миротворческих сил онлайн-саммит ОДКБ Фото: REUTERS

Задержано более 8 тысяч человек

Киргизского джазмена Викрама Рузахунова, который фигурировал на видеозаписи как прибывший из Киргизии участник протестных акций, был освобожден и вернулся на Родину. По его словам, синяки на лицее – следствие жесткого задержания, а во время допросов его не били и не пытали, а себя он оговорил, потому что сокамерники ему подсказали, что в этом случае его быстро депортируют домой. Казахские телеканалы удалили видеозапись с его признанием в участии в протесте за денежное вознаграждение в 200 долларов. Между тем, в разных городах Казахстана задержаны десятки граждан Киргизии.

Количество задержанных в Казахстане приблизилось к 8 тысячам человек. 3022 задержанных привлекли к административной ответственности, из них в отношении 1743 выбрана мера пресечения арест и содержание под стражей.

1099 - человек привлечены за организацию и проведение митинга;

1785 - за нарушение режима ЧП;

125 - за действия провоцирующие нарушения правопорядка в режиме ЧП.

Один из ведущих журналистов Казахстана предложил Токаеву переименовать обратно столицу Нур-Султан, убрать все памятники Назарбаеву, ввести прямые выборы глав администраций областей и городов.

Миротворцы эвакуировали полторы тысячи россиян

В России возобновились продажи авиабилетов в Казахстан на регулярные рейсы. До этого самолеты военно-транспортной авиации РФ вывезли в Россию около полутора тысяч россиян. Кроме них, в Россию на самолетах ВТА вывезли работавших в Казахстане дипломатов из Австрии и Венгрии. В самом Казахстане возобновилось железнодорожное пассажирское сообщение между столицей и Алма-Атой. На пунктах пропуска автомобилей на границах Казахстана с Китаем и Киргизией образовались гигантские пробки из фур дальнобойщиков.

В Казахстане продлили зимние каникулы для школьников и студентов. И по всему Казахстану снова отключили интернет.

В нескольких городах, в том числе, и в столице заработали штабы волонтерской помощи военным и полиции, где готовят еду для находящихся на службе.

Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась сообщил о своей рабочей поездке в Казахстан 11-13 января.

Президент Токаев заявил, что 11 января внесет свои предложения по новому составу правительства.

За прошедшие дни протестов эпидемиологическая ситуация по "ковиду" в Казахстане ухудшилась. В красную зону опасности вошла столица Нур-Султан, в желтую – Шымкент и Алма-Ата.

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