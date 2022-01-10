Могут ли антитела атаковать организм после вакцинации от коронавируса

Несколько исследовательских групп в разных странах мира пошли по пути изучения выработки особых белков - так называемых аутоантител у инфицированных SARS-CoV-2 Фото: REUTERS

БОЙЦЫ СО СБИТЫМ ПРИЦЕЛОМ

Способность коронавируса вызывать долгий постковидный хвост даже после легкой формы болезни остается одной из главных загадок, которую ученые рассчитывают разгадать в наступившем году. Несколько исследовательских групп в разных странах мира пошли по пути изучения выработки особых белков - так называемых аутоантител у инфицированных SARS-CoV-2.

«Речь идет об особых элементах иммунной системы, - пояснил kp.ru иммунолог, кандидат медицинских наук, гендиректор контрактно-исследовательской компании Николай Крючков. - В отличие от защитных антител, которые вырабатываются после болезни, аутоантитела это «внутренние враги». Они возникают из-за сбоя в иммунной системе и атакуют не вирусы или болезнетворные бактерии, а бьют по собственным органам и тканям организма».

Такие «бойцы со сбитым прицелом» появляются не только после ковида, но и вследствие многих других инфекций, подчеркивает эксперт. Есть аутоантитела и у большинства здоровых людей. Однако с относительно небольшим количеством этих «неправильных» антител организм, как правило, справляется без опасных последствий.

- В нас заложен механизм, который называется «иммунологическая толерантность», - говорит Николай Крючков. - У иммунной системы есть ряд «предохранителей», благодаря которым она сходу не запускает агрессивные реакции на все, что кажется ей чужеродным. Если же предохранители не срабатывают либо раздражающие стимулы слишком сильные, то иммунная система начинает атаковать врага.

При сбое в работе иммунитета может начаться «огонь по своим», и тогда развиваются аутоиммунные заболевания - рассеянный склероз, псориаз, ревматоидный артрит, системная красная волчанка и др. Как выяснили ученые, после перенесенного ковида наблюдается особая картина выработки аутоантител. Возможно, именно это вносит основной вклад в появление постковидного хвоста, предполагают исследователи. А также может повысить риск запуска аутоимунных болезней после встречи с коронавирусом.

«ПОЛОВОЙ ПАРАДОКС»

В новой научной работе команда исследователей из нескольких медицинских центров в Лос-Анджелесе (Калифорния, США) проверила выработку аутоантител различных типов у 177 человек, переболевших ковидом разной степени тяжести. 65% из них - женщины, 35% - мужчины, средний возраст 35 лет.

Авторы назвали свою научную статью «Парадоксальные половые особенности аутоантительного ответа на коронавирусную инфекцию» («Paradoxical sex-specific patterns of autoantibody response to SARS-CoV-2 infection»). Поскольку самым значимым и неожиданным сочли такой результат: «несмотря на то, что классические аутоиммунные заболевания более распространены среди женщин, новые исследования выявили парадоксальное преобладание аутоиммунной активации у мужчин в условиях тяжелого заболевания COVID-19». Иными словами, наиболее мощная выработка «вредных» антител отмечена у представителей мужского пола, заболевших ковидом в тяжелой форме. При этом в случае легкой или бессимптомной инфекции аутоантитела более активно вырабатывались у женщин, чем у мужчин.

Словом, неблагоприятные реакции в организме (в частности, сбои в работе иммунной системы) возможны при любой форме болезни, заключают авторы научной работы. Аутоантитела могут сохраняться до шести месяцев после выздоровления.

НЕ НАВРЕДИТ ЛИ ПРИВИВКА?

Мы попросили эксперта прокомментировать результаты нового исследования.

- Николай, новость о том, что у переболевших ковидом возникают антитела, способные атаковать организм, напугала многих посетителей соцсетей. Самый частый вопрос: антитела после прививки тоже могут быть опасны?

- Речь идет о совершенно разных антителах, - подчеркивает Николай Крючков. - После прививки вырабатываются защитные антитела, заточенные на распознавание возбудителя инфекции. В большинстве нынешних вакцин это антитела к S-белку, из которого состоят «шипики» коронавируса. Если же человек заражается ковидом, не имея защиты, в организме зачастую развивается системное воспаление. И именно оно в конечном счете провоцирует запуск выработки аутоантител, способных навредить собственным органам и тканям.

- То есть после вакцин опасные аутоантитела появиться попросту не могут?

- Могут, но крайне редко, это единичные случаи осложнений. Например, тромбозы, которые в редчайших ситуациях встречаются после вакцинации, связаны как раз со сбоями в работе иммунитета у привитых. Повторю, это единичные случаи на миллионы вакцинированных, и при своевременном обнаружении, как правило, такие осложнения успешно лечатся.

- Сейчас многие сдают тесты на антитела, чтобы узнать их уровень после прививки. Насколько доступны анализы для обнаружения аутоантител?

- Тут все не так просто. Аутоантител известно более 200 видов. Сделать полную или даже расширенную панель исследований в рутинной клинической практике невозможно. Профильные врачи назначают пациентам анализы на отдельные виды аутоантител при подозрении на конкретные заболевания: ревматоидный артрит, ревматизм, системную красную волчанку, аутоиммунный тиреоидит и т. д

После ковида могут возникать аутоантитела разных видов - в зависимости от органов-мишеней, которые страдают от болезни, поясняет эксперт. При этом даже положительный результат анализа вовсе не будет обязательным подтверждением, что неблагоприятная реакция стала непременно последствием COVID-19. Также не факт, что само по себе наличие аутоантител непременно приведет к развитию аутоиммунного заболевания.

Так что результаты новой научной работы пока не имеют прикладного значения - они важны для понимания протекания коронавирусной инфекции и ее возможных последствий, резюмирует Николай Крючков.

КСТАТИ

Женский иммунитет устойчивее?

- Как мы видим из исследования, у женщин аутоиммунные реакции встречаются чаще - при легкой и бессимптомной форме ковида аутоантител у них вырабатывается больше, - отмечает эксперт. - Но и устойчивость к негативным последствиям при этом выше. То есть организм лучше справляется с удержанием контроля в целом.

Мужчины менее толерантны в иммунном смысле. При легких формах ковида у них меньше аутоантител. Но если уже инфекция перешла в среднетяжелую или тяжелую форму, то идет более мощная аутоиммунная реакция, чем у женщин.

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