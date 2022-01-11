Анекдоты: Наши выигрывают ралли Париж - Дакар не потому, что «КамАЗ» самый мощный, а потому что там дороги, как у нас

Научиться исполнять индийские танцы совсем просто - одной рукой вкручиваешь лампочку, другой гладишь собаку.

* * *

У синоптика Иванова сегодня в голове пасмурно, но с прояснениями.

* * *

- Дорогая, вкусный торт!

- В магазине купила.

- А сама такой же испечешь?

- Из чего? У нас ни муки, ни яиц, ни глютамата натрия, ни Е517, ни Е1452!

* * *

Саша не прочел инструкцию к фейерверку.

Запуск получился, так сказать, пальцем в небо.

* * *

Дед Мороз пришел к Вовочке только в феврале.

Да, таких стишков дедушке еще никто не читал!..

* * *

Умники, советующие выйти из зоны комфорта, чтобы начать жить, объясните, пожалуйста, сначала: как туда попасть?

* * *

Особое внимание начинающих аквариумистов хотим обратить на то, что рыбки никогда не спят на спине.

* * *

- Милый, ты меня любишь?

- ...Да...

- А как?

- ...Как ни странно.

* * *

После занятий по истории выяснилось, что в нашем классе не все одинаково относятся к Суворову. Оказалось, что Наталья Пуля его терпеть не может, а вот Серега Штык его просто обожает.

* * *

«Самоизоляция - это только первые пять лет тяжело. Потом привыкаешь».

(Робинзон Крузо.)

* * *

Две старушки на лавочке:

- Что нашего русского мужика губит?

- Бабы, водка, поножовщина…

- И не говори, Петровна. А вот у них в Японии как все красиво: гейши, саке, харакири…

* * *

В Одессе:

- Жора, ты храпишь!

- Я не храплю. Мне снятся мотоциклы.

* * *

Семечки из кармана

больного никак не давали хирургам приступить к операции.

* * *

Идеальная семья.

Жена:

- Любимый, иди водку пить!

Муж:

- Любимая, я еще полы не домыл!

* * *

Офигеть, на мою страничку ВКонтакте пришла заявка: «Психиатрическая больница им. Бехтерева хочет добавить вас в друзья».

Нашли, блин, все-таки…