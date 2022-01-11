Анекдоты: Наши выигрывают ралли Париж - Дакар не потому, что «КамАЗ» самый мощный, а потому что там дороги, как у нас

Научиться исполнять индийские танцы совсем просто - одной рукой вкручиваешь лампочку, другой гладишь собаку.
* * *
У синоптика Иванова сегодня в голове пасмурно, но с прояснениями.
* * *
- Дорогая, вкусный торт!
- В магазине купила.
- А сама такой же испечешь?
- Из чего? У нас ни муки, ни яиц, ни глютамата натрия, ни Е517, ни Е1452!
* * *
Саша не прочел инструкцию к фейерверку.
Запуск получился, так сказать, пальцем в небо.
* * *
Дед Мороз пришел к Вовочке только в феврале.
Да, таких стишков дедушке еще никто не читал!..
* * *
Умники, советующие выйти из зоны комфорта, чтобы начать жить, объясните, пожалуйста, сначала: как туда попасть?
* * *
Особое внимание начинающих аквариумистов хотим обратить на то, что рыбки никогда не спят на спине.
* * *
- Милый, ты меня любишь?
- ...Да...
- А как?
- ...Как ни странно.
* * *
После занятий по истории выяснилось, что в нашем классе не все одинаково относятся к Суворову. Оказалось, что Наталья Пуля его терпеть не может, а вот Серега Штык его просто обожает.
* * *
«Самоизоляция - это только первые пять лет тяжело. Потом привыкаешь».
(Робинзон Крузо.)
* * *
Две старушки на лавочке:
- Что нашего русского мужика губит?
- Бабы, водка, поножовщина…
- И не говори, Петровна. А вот у них в Японии как все красиво: гейши, саке, харакири…
* * *
В Одессе:
- Жора, ты храпишь!
- Я не храплю. Мне снятся мотоциклы.
* * *
Семечки из кармана
больного никак не давали хирургам приступить к операции.
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Идеальная семья.
Жена:
- Любимый, иди водку пить!
Муж:
- Любимая, я еще полы не домыл!
* * *
Офигеть, на мою страничку ВКонтакте пришла заявка: «Психиатрическая больница им. Бехтерева хочет добавить вас в друзья».
Нашли, блин, все-таки…