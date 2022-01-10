Минцифры: связь для россиян в Казахстане станет бесплатной

Предполагается, что максимальное время телефонных разговоров не будет превышать 120 минут в сутки на каждого абонента Фото: REUTERS

Минцифры России совместно с операторами "Большой четверки" (МТС, билайн, МегаФон, Tele2) договорились обеспечить бесплатную связь во время режима чрезвычайного положения (ЧП) в Казахстане.

- Речь идет о входящих, исходящих вызовах и СМС-сообщениях, в том числе при отрицательном балансе. Нетарифицируемая связь в Казахстане будет доступна российским абонентам с 12 по 19 января 2022 года. Они смогут бесплатно связываться с диппредставительствами и авиакомпаниями для решения вопросов пребывания в стране, а также будут всегда оставаться на связи с родными и близкими, - заявили kp.ru в Минцифре.

Предполагается, что максимальное время телефонных разговоров не будет превышать 120 минут в сутки на каждого абонента.

По данным операторов, в Казахстане сейчас находится порядка 30 тысяч россиян, пользующихся мобильной связью.

В Минцифре также отметили, что "все, кто находился в роуминге на территории Казахстана с 5 января, смогут запросить перерасчет расходов у своего оператора - средства могут быть использованы для оплаты услуг связи в будущем.

Отметим, что идея ввести на время ЧП нетарифицируемую связь в Казахстане пришла депутатам "Единой России". Операторы поддержали их предложение.