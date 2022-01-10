К компромиссам не готовы: Чем завершился первый раунд переговоров Россия-США

В целом, первый раунд переговоров России с Западом показал, что к компромиссам наши партнеры не готовы и озабоченности Москвы принимать во внимание не собираются Фото: REUTERS

В Женеве завершились переговоры России и США по стратегической стабильности. Они длились почти восемь часов (не считая перерыва накороткий ланч) и, как и ожидалось, шли очень непросто.

- Разговор был сложным, долгим, очень профессиональным, глубоким, конкретным, без попыток что-то приукрасить, обойти какие-то острые углы, - заявил глава российской делегации замминистра иностранных дел Сергей Рябков. Он добавил, что, по сложившемуся впечатлению, «американская сторона очень серьезно подошла к российским предложениям, провела их углубленную проработку». Однако, скорее всего, эти слова были лишь попыткой смягчить довольно жесткое столкновение позиций, зафиксированное на переговорах.

Напомним, что 17 декабря прошлого года МИД РФ опубликовал проекты гарантий безопасности, которые Россия и США с НАТО должны предоставить друг другу. В документе призывалось ликвидировать всю имеющуюся инфраструктуру для развертывания ядерного оружия вне своей территории, не размещать ракеты средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга, отказаться от дальнейшего расширения НАТО за счет бывших советских республик и проявлять сдержанность в военном планировании и во время учений.

Особый акцент был сделан на недопустимости принятия в НАТО Украины и размещения на ее территории американских ударных вооружений. Эти требования Москва назвала «красными линиями», за которые она просто не сможет отступить.

Однако первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман, возглавлявшая американскую делегацию, едва выйдя из-за стола переговоров, поспешила сообщить, что «Вашингтон никому не позволит закрыть дверь в НАТО для какой-либо страны». Понимать это следует так: Штаты крепко вцепились в Украину и не собираются отказываться от идеи превратить ее в плацдарм для оказания дальнейшего давления на Россию. Да, она тоже заявила, что диалог был «прямолинейным и откровенным» и что США «открыты взаимным лимитам по военным учениям и мерам по обеспечению прозрачности с Россией». Но по принципиальным разногласиям американцы на компромисс пойти, судя по всему, не пожелали.

Сергей Рябков фактически признал это, сказав, что «главные вопросы продолжают оставаться в подвешенном состоянии, и Москва не увидела у Вашингтона понимания императивности их решения в устраивающем нас ключе».

- Мы представили американцам детальнейшим образом логику и содержательную часть наших предложений, - пояснил дипломат. - Мы объяснили, почему нам в обязательном порядке необходимо получить правовые гарантии неразмещения у российских рубежей соответствующих ударных средств и почему мы ставим вопрос о том, что НАТО должна по большому счету отказаться от материального освоения территории вступивших в НАТО государства за период после 1997 года.

Следующий раунд переговоров должен пройти в среду, уже в формате Россия-НАТО. Сергей Рябков подчеркнул, что США хотят восстановить работу Совета Россия–НАТО на условиях, которые Москва не может принять.

- Они хотят восстановить деятельность Совета, но на своих условиях, по той повестке дня, которая их устраивает, с упором на так называемую «российскую агрессию» на Украине, - сказал он. - Даже неспециалисту понятно, что требовать от России уступок в ситуации, когда именно НАТО на протяжении всех последних десятилетий стремится, что называется, «оттеснить» нашу страну и перевести ее если не на роль подчиненного, то на вторые роли в международной политике, причем сделать это с нанесением прямого ущерба нашей безопасности, больше не получится. Это все в прошлом. И раньше-то не очень получалось, а сейчас этому просто положен конец.

Заместитель главы МИД РФ заявил, что Россия, договариваясь по гарантиям безопасности с США, хотела бы проверить способность Вашингтона принимать ответственные решения. По его словам, Соединенным Штатам сложно вести разговор с Москвой на двусторонней основе, так как «они чувствуют за собой глаза и уши наиболее антироссийски настроенной группы в НАТО».

И действительно: первый заместитель государственного секретаря США Уэнди Шерман заявила, что Вашингтон не намерен обсуждать безопасность в Европе без европейских союзников. «Мы оставим эти вопросы до встречи СоветаРоссия-НАТО 12 января», - пояснила она.

В целом, первый раунд переговоров России с Западом показал, что к компромиссам наши партнеры не готовы и озабоченности Москвы принимать во внимание не собираются. Думается, что встреча с натовцами послезавтра лишь подтвердит эти опасения. Самый плохой вариант: обе стороны решат, что смысла продолжать диалог нет. И это грозит новым витком конфронтации.

Впрочем, подождем до среды...