Алкоголю в России обещали подорожание: Что подскочит в цене, а что может исчезнуть с прилавков

А у некоторых россиян - свои, описанные еще в фильмах Гайдая способы борьбы с «алкогольной инфляцией»... Фото: Владимир СМИРНОВ/ТАСС

Перед Новым годом СМИ активно пугали россиян новостями алкогольного законодательства. Дескать, грядет столько ужесточений, подорожаний, нововведений, что без ста грамм не разберешься.

А вот мы разобрались и спешим рассказать вам, к чему на самом деле готовиться друзьям (а также шапочным знакомым) зеленого змия.

НЕТ ПОВОДА НЕ ПОДНЯТЬ ЦЕНУ

С 1 января, как и во все последние годы, повышен акциз на крепкий алкоголь (на 4% в расчете на литр спирта). А следом увеличатся и минимальные розничные цены. «Минималку» устанавливает государство, чтобы потребитель знал: все, что стоит дешевле, - контрафакт. Это как бы официальное признание: если все акцизы и прочие налоги честно уплачены, без убытков продавать алкоголь по более низкой цене нереально.

- Из-за общей инфляции, включая рост стоимости сырья и транспорта, алкоголь в любом случае подорожал бы. Но, безусловно, рост акцизов и минимальной розничной цены это дело усугубляет, - комментирует kp,ru доцент экономического факультета Российского университета дружбы народов Сергей Черников.

В 2022 году минимальные цены на водку, коньяк и бренди должны вырасти примерно на 7,4 - 7,6% (см. «Справку «КП»). Пока действуют старые «минималки», но проект с новыми подготовлен и вот-вот должен вступить в силу.

Справка "КП" Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

Но, конечно, легальное крепкое спиртное стоит значительно дороже установленных минимальных цен. Что касается средних цен, то они тоже обязательно поднимутся, хоть и не так сильно.

- Государство все делает для того, чтобы алкогольная продукция дорожала. Вот она и дорожает каждый год. Но грандиозного роста цен не будет. Крепкий алкоголь подорожает минимум процентов на пять, - сообщил kp.ru директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадим Дробиз. - Это касается российского спиртного. Цены на импортное зависят еще и от курса валюты. А что будет с рублем - кто ж его знает...

Однако главное беспокойство у экспертов вызывают вовсе не покупатели легального (и уж тем более импортного) алкоголя.

- Все более дорогая водка вызывает рост доли контрафакта в потреблении и увеличивает спрос на различные заменители вроде печально знаменитых одеколонов и «боярышников», - говорит Сергей Черников. - Смысл постоянного повышения акцизов не вполне понятен - могучих притоков в бюджет от этого не предвидится, а «деалкоголизация» населения присутствует только в отчетах, где упорно не замечается рост потребления нелегального алкоголя.

ПОЛ-ЛИТРА? ВДРЕБЕЗГИ?!

Если с крепкой выпивкой все примерно ясно, то прогнозы по вину на 2022 год напоминают какой-то триллер. Взять хотя бы одну из последних новостей ушедшего года. Продавцы вина грозили, что после Нового года из-за изменений в законодательстве им придется уничтожить десятки миллионов бутылок красного, белого, игристого и некоторых других напитков на сумму более 15 млрд рублей. А в этом случае жди дефицита некоторых категорий вин.

Еще раньше пугали подорожанием импортного вина из-за неурожая винограда в Италии, Испании и некоторых других странах Европы. При этом и отечественные виноделы дешевую продукцию не особо обещают - у них тоже растут затраты на все подряд, и они все чаще подумывают о продажах на экспорт, что сулит хорошие прибыли.

Зашла перед Рождеством в ближайший винный магазин. И… пока никакого апокалипсиса не заметила. Полки ломятся, цены примерно те же. Получается, нас просто пугали? Но разберемся по порядку, начиная с уничтожения вина на 15 млрд рублей.

Еще в июле были приняты поправки в законодательство, меняющие классификацию вин. Ряд напитков, которые ранее назывались «столовыми» или «ликерными», теперь должны именоваться по-другому. Вводится термин «вино с защищенным географическим указанием», причем импортные напитки тоже должны маркироваться по российским правилам. Кроме того, вином теперь может называться только продукция из винограда (а не из других плодов и фруктов). В связи с этим поставщики вина должны были поменять этикетки и контрэтикетки и переоформить сопровождающие документы.

Помните, летом был громкий скандал с Moet Chandon? Французы взбунтовались против того, что их шампанское в России теперь должно именоваться игристым. Потом, правда, нашли выход: писать слово «Шампанское» на лицевой стороне бутылок, а «Игристое» - на оборотной. Вот и сейчас - продолжение все той же истории, только с другими участниками.

Казалось бы, при чем здесь 1 января? А притом что до конца прошлого года действовал мораторий. Можно было продавать вина, оформленные по старому законодательству. Но все продать, конечно, не успели. И теперь качественные, а зачастую и очень дорогие напитки по идее должны считаться контрафактом: не так промаркированы и неправильно названы на этикетке.

Калькулятор Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

- Речь идет преимущественно об импортных винах. Не случайно в первую очередь именно импортеры заявили о потере 15 млрд рублей, - комментирует ситуацию Вадим Дробиз. - Обычно в таких ситуациях продлевали срок продажи продукции. Но сейчас государство взялось поддерживать отечественных производителей вина, и чиновники, видимо, решили, что если лишить рынок импортной продукции на 15 млрд, то россияне на ту же сумму выпьют отечественного вина. Импортеров же у нас считают ловкими людьми, которые сами выкрутятся из любой ситуации. На самом же деле убытки российских компаний-импортеров действительно могут оказаться колоссальными.

Кроме импортеров, могут пострадать рестораторы с хорошей и дорогой винотекой. Потребители же, как успокаивают эксперты, скорее всего, ничего не заметят.

Во-первых, речь идет преимущественно о дорогих импортных винах, ценители которых в России есть, но их не большинство. Поэтому и распродаются такие вина долго (хотя, согласитесь, выливать их на помойку из-за бюрократических издержек как-то жалко).

Во-вторых, даже любители дорогого импортного вина пострадать не должны - уже поступили и новые партии с правильными этикетками.

Не прогнозируют специалисты и катастрофического подорожания каких-то видов вина.

- Французы, итальянцы, испанцы рассказывали, что у них там неурожай, на 20% цены вырастут, - все это сказки и международный маркетинг. Итальянцы уже признали, что у них вина девать некуда, - утверждает Дробиз. - То есть какое-то подорожание будет, сейчас цены на все продукты растут, но 20% там и не пахнет.

Ну хоть это радует. Так что выпьем… Ой, простите, выдохнем с облегчением.

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