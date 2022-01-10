Тяжелобольного Леонида Куравлева нашли в доме престарелых

Тесты на коронавирус актер сдавал дважды. Оба показали отрицательный результат Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

Леонид Куравлев в настоящее время находится в Коммунарке в тяжелом состоянии. Сам актер дышать не может, находится под кислородной маской. Меж тем стало известно, что звезду фильмов "Иван Васильевич меняет профессию" и "Афоня" забрали из дома престарелых.

Стали известны жуткие подробности госпитализации Леонида Куравлева, который сейчас находится в реанимации. Народного артиста РСФСР увезли в реанимацию перед Рождеством из дома престарелых.

"Приехавшие за ним в один из московских пансионатов для пожилых людей медики скорой помощи диагностировали у актера температуру около 38 градусов и пониженную сатурацию на уровне 89%", - приводит свои данные Пятый канал.

Тесты на коронавирус актер сдавал дважды. Оба показали отрицательный результат.

"Он на кислороде, так как легкие поражены, под круглосуточным наблюдением медиков. Температура пониженная, как и давление", - сообщали в больнице.

Отметим, Леонид Куравлев давно не появляется на публике и не снимается в кино. Причина столь закрытого образа жизни - смерть верной супруги Нины, с которой артист провел более 50 лет. "Моя жена была очень красивой, невероятной. Нина не ревновала, ни в чем не подозревала. Я никогда ей не изменял. Зачем? У меня уже была любимая женщина, не хотелось искать кого-то еще", - отмечал звезда кино.

После смерти жены Куравлев сильно тоскует. Артист отмечал, что черпает силы в общении с Богом. Легенда отечественного уже выбрал место на Троекуровском кладбище рядом с могилой супруги.

Дети Куравлева не пошли по стопам отца. Дочь Екатерина, попробовав себя в кинематографе, стала психотерапевтом, а сын Василий преподает в Российском университете дружбы народов и занимается бизнесом. У Леонида Вячеславовича подрастают трое внуков: Григорий, Федор и Степан.