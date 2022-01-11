50 оттенков Константина Хабенского: От мента и мага до космонавта и худрука

Сейчас Константин руководит театром и сам выбирает, где и что играть. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

«БЫЛ ЗАУРЯДНЫМ СТУДЕНТОМ»

Если посмотреть на карьеру Константина Хабенского глазами военного, она выглядит сверхстремительным марш-броском: приступив к экранной службе в качестве старшего лейтенанта (речь, разумеется, о роли опера Плахова в сериале «Убойная сила»), Хабенский быстро добрался до званий куда более высоких (Колчак в «Адмирале»). А еще он был светлым магом Антоном Городецким, космонавтом Павлом Беляевым, шахматистом Виктором Корчным и даже сыном Жени Лукашина. При этом как будто бы без лукавства говорит, что не считает себя успешным актером: «Просто я в рабочей обойме».

Со стороны кажется, что ему действительно всё дается чрезвычайно легко. На самом же деле его путь в актерской профессии похож на длинный слалом.

Его мастер в ЛГИТМиКе (Ленинградский институт театра, музыки и кинематографии) Вениамин Фильштинский однажды на творческом вечере Хабенского сказал про своего ученика, что тот был довольно заурядным студентом. «Это заслуга моего педагога, что сегодня у меня есть какие-то результаты», - подтвердил и сам Хабенский, который чуть не ушел из театрального института. Его трудовая книжка к моменту поступления в вуз лежала в питерском театре-студии «Суббота», где он начинал как монтировщик, а потом дослужился до актера 3-й категории.

Когда осенью начался учебный год, а у театра «Суббота» намечались гастроли в Лондоне, Хабенский без тени сомнения пришел в учебную часть и поставил педагогов перед фактом: в самом начале обучения ему надо слетать на две недельки в Англию на гастроли. На что получил очень внятный ответ: «Вы уж как-то определитесь: либо Лондон, либо учеба». Хабенский определился в пользу Лондона. Отыграл там спектакль, прекрасно провел время и вернулся в Питер в твердой уверенности, что его давно отчислили. Но ему позвонили из института и поинтересовались, где он вообще и что делает. Попросили позаниматься еще. Так он вернулся в ЛГИТМиК. И был страшно счастлив потом, что случился тот самый судьбоносный звонок из института. Именно в театральном вузе, по его словам, произошло постепенное переливание крови от педагогов, мастеров к начинающим актерам.

«ПОРА МОТОР ИЗ ОДНОГО МЕСТА ВЫТАСКИВАТЬ»

Через год после окончания института он поступил в театр «Сатирикон» к Константину Райкину. Но дальше участия в массовках дело не продвинулось. Проработав у Райкина всего полгода, он вернулся в родной Питер в театр «Ленсовета». И сыграл Калигулу в одноименном спектакле Юрия Бутусова. Это уже была серьезная актерская работа, которую заметили многие, в том числе Олег Табаков, который и пригласил Хабенского в Московский Художественный театр. Но прежде дал дельный совет: «Костя, пора мотор из ж…пы-то вытаскивать». В том смысле, что пора брать не формой, а содержанием. Не суетиться.

Его дружбаны (именно так он называет своих друзей Михаила Трухина и Михаила Пореченкова) позже уже вовсю снимались в сериалах «Улица разбитых фонарей» и «Агент национальной безопасности», а Хабенский еще не засветился ни в одной телесаге. Не то что бы вообще сидел без дела - у него всегда был театр. Но, как известно, именно появление в «ящике» дает популярность и узнавание.

И он пошел на пробы в «Убойную силу», чтобы его наконец-то стали узнавать.

А 22 года назад он вынужден был согласиться на роль в «Убойной силе», чтобы зрители наконец-то начали его узнавать. Фото: Кадр из фильма

Несколько месяцев назад Хабенский стал художественным руководителем самого брендового российского театра - МХТ им. Чехова. И теперь на дверях его кабинета весит ироничная табличка «Начинающий худрук».

В кресле худрука МХТ Хабенский оказался не случайно. В нем есть мощная организаторская жилка: он создал благотворительный фонд, который занимается помощью детям с тяжелыми заболеваниями головного мозга. Запустил благотворительный театральный музыкальный проект «Поколение Маугли» для одаренных детей из разных регионов России.

Мы желаем Константину Юрьевичу из относящегося к себе и своей должности с иронией «начинающего худрука» стать настоящим театральным зубром - без тени иронии.