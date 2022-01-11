60-летняя Екатерина Андреева открыла секрет своей вечной молодости

Телеведущая выгладит гораздо моложе своего возраста. Фото: Инстаграм.

Телеведущая Екатерина Андреева в ноябре прошлого года отметила 60-летие. Но на свой возраст она совсем не выглядит: звезда Первого канала словно остановила время. В Инстаграме Екатерина раскрыла секрет своей вечной молодости и призналась, что ей помогает всегда оставаться привлекательной, несмотря на прожитые года.

На своей страничке телеведущая поделилась фотографией, на которой она предстала в спортивном костюме в необычной позе. Телеведущая сообщила, что каждое утро начинает с занятий йогой. Именно йога помогает Андреевой сохранить гибкость и стройность.

- Закольцевать энергию Чи, держать баланс, не падать и не шататься при любых обстоятельствах, быть стойкой, но гибкой, пропускать через себя, не удерживая ничего негативного - это легко на самом деле, - рассказала телеведущая.

«Прекрасная и спортивная»; «Просто восхищаюсь вами, Катя!»; «Екатерина, вы восхитительны», - восторгаются фанаты Андреевой в комментариях.

Андреева каждое свое утро начинает с йоги. Фото: Инстаграм.

Андреева не раз отмечала, что старается избегать негатива и концентрируется только на позитивных эмоциях.

- Если научиться выходить за рамки стереотипов, перестать в зеркале выискивать морщинки и фиксировать на них взор и память, они и не будут вам докучать. Я фиксирую свой взор на том, что мне нравится и не замечаю того, что не нравится. И Время отвечает мне тем же - не замечает, - рассказывала ранее звезда Первого канала.

Новогодние каникулы Екатерина провела в Швейцарии. Телеведущая часто приезжает в эту страну, чтобы отдохнуть и оздоровиться. Екатерина известна своей любовью к косметическим процедурам: звезда Первого канала не жалеет денег на поддержание молодости и красоты. Она активно занимается спортом, плавает в бассейне, занимается йогой, пилатесом, тайцзицюань. Телеведущая регулярно посещает спа, любит русскую баню. Время от времени Андреева ложится в швейцарскую клинику, где врачи делают полное обследование ее организма и проводят омолаживающие процедуры.

Екатерина Андреева замужем за бизнесеном Душаном Перовичем. В 2011 году она получила почетное гражданство Черногории.