"Для меня это последний шанс": В США впервые в мире человеку пересадили сердце свиньи

Для того, чтобы провести хирургическое вмешательство подобного плана, медикам пришлось обращаться к властям штата за получением соответствующего разрешения. Фото: Александр ГЛУЗ

Американские трансплантологи из медицинского центра Университета Мэриленда провели уникальную операцию – впервые в истории медицины человеку пересадили сердце генетически модифицированной свиньи.

Операция прошла успешно, но за жизнь пациента врачи пока поручиться не могут.

Операция по пересадке сердца стала для 57-летнего Дэвида Беннета единственной надеждой на выживание – согласно заключению врачей, без трансплантации мужчину ожидала неминуемая смерть в ближайшее время.

– Для меня выбор был между смертью и этой пересадкой. Я понимаю, что моя судьба совершенно неизвестна, но для меня это последний шанс, – заявил Беннет NYT накануне исторической операции.

Для того, чтобы провести хирургическое вмешательство подобного плана, медикам пришлось обращаться к властям штата за получением соответствующего разрешения. Основанием для просьбы был тот факт, что без пересадки мужчина умрет.

Известно, что сама операция прошла успешно, но вот приживется ли донорское сердце в груди человека – сказать никто не берется. Врачи, конечно, надеются на положительный исход, поскольку операция стала результатом многолетних исследований в этом направлении.

Если все пройдет удачно, у многих людей появится шанс выжить – по официальным данным только в Соединенных Штатах донорских органов ожидают порядка 100 тысяч человек, а из-за их нехватки ежедневно умирают более 15 человек.