Генконсул Венгрии о событиях в Алма-Ате: "Это было просто страшно"

Генеральный консул Венгрии, чрезвычайный и полномочный посол в Республике Казахстан Ференц Блауманн. Фото: Министерство обороны РФ

В Москве на аэродроме «Чкаловский» приземлился борт военно-транспортной авиации ВКС России с иностранцами. По просьбе посольств Австрии и Венгрии самолетом Минобороны России в Москву доставлены два дипломата со своими семьями.

- Очень неожиданно произошли все эти события. Это был большой стресс: выстрелы, все боялись, жить дальше при таких условиях было нельзя. Это было просто страшно. Сидели без света в резиденции, боялись выходить на улицу. Слышны были выстрелы. У нашей охраны не было даже униформы. Теперь резиденцию охраняют три человека в форме с оружием. На улицах появились военные и милиционеры, все становится безопаснее. Но наши граждане улетают в Москву, а оттуда в Венгрию. Спасибо, что есть такое сотрудничество между нашими странами, - заявил генеральный консул Венгрии, чрезвычайный и полномочный посол в Республике Казахстан Ференц Блауманн.

С ним на борту российского военного самолета оказался полковник, военный атташе Вооруженных сил Австрии Томас Ахаммер. Он заявил, что приезжал в Алма-Ату на новогодние праздники в туристическую поездку, на горнолыжный курорт.

- Я приехал в Казахстан на популярный горнолыжный курорт Чимбулак, чтобы покататься с семьей на лыжах и посмотреть замечательный город Алма-Ата. Все случилось внезапно, когда стали стрелять. В целях безопасности я с близкими не покидал отель. Рад, что сейчас в Казахстане все нормализуется, миротворческие силы наводят порядок, а мы с семьей можем безопасно вернуться домой, - сказал Томас Ахаммер.

Напомним, в результате обострения ситуации и прекращения работы международного аэропорта «Алматы» российские туристы оставались гостиницах города. Находясь в отелях, они обратились к руководству российским контингентом миротворческих сил с просьбой о помощи в доставке их на территорию России.

10 января самолетами военно-транспортной авиации ВКС России доставлено из Республики Казахстан в Москву 258 человек, из них 247 российских и 11 иностранных граждан. За последние дни из Казахстана были эвакуированы 1719 российских и иностранных граждан.

СПРАВКА «КП»

В соответствии с решением Совета коллективной безопасности ОДКБ, принятым 6 января 2022 г., в Республику Казахстан на ограниченный по времени период для стабилизации и нормализации обстановки направлены Коллективные миротворческие силы Организации договора о коллективной безопасности. В их состав вошли подразделения вооруженных сил Российской Федерации, Республики Беларусь, Республики Армения, Республики Таджикистан и Киргизской Республики. От России в состав Коллективных миротворческих сил ОДКБ вошли подразделения и воинские части Воздушно-десантных войск.

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