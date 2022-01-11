Виталий Коротич: Россия показала в Казахстане - отступать некуда. И это отрезвляюще повлияло на американцев

Виталий Коротич в редакции "Комсомолки". Фото: Евгения ГУСЕВА

- ...Виталий Алексеевич, Казахстан у нас будет фоном нашей беседы, а главное – как начались переговоры по НАТО, по гарантиям безопасности для России. Вы наверняка уже посмотрели и наши информационные программы, и американские, и английские, и украинские.

- Вы знаете, вот сейчас у меня появилась надежда на то, что разговоры начались по-деловому, нормальные.

Потому что обстановка перед этим была самая мерзкая. Где-то дней 10 назад американский госсекретарь Блинкен сделал всякие заявления о нашем поведении в Казахстане. Захарова сказала, что они были выдержаны в обычном для него хамском тоне.

То есть, разговор шел на самом каком-то таком, я бы сказал, даже бытовом уровне.

И когда весь такой безнадежный тон убавился… Мне очень даже разговор… Все засекречено, разговоры эти были за закрытой дверью, но тон официальных американских сообщений – что мы ведем продолжение начатых переговоров, хотим их завершить. Наши сделали заявление о том, что тон был самый деловой, такой, как и должен быть.

Понимаете, в чем дело. Встретились, в общем, те, кто считает друг друга (и официально, и неофициально) противниками и никак не друзьями. Как-то все было затемнено этим всем ковидом, этими интонациями. А тут оказалось, что, кроме ковида, есть еще отравление атмосферы ядовитой пропагандой. Пропагандистская война оказалась страшнее самой настоящей, со стрельбой. И весь мир, в общем, как-то был уже одурманен разговорами о том, что между Россией и Америкой ничего нормального быть не может. Сейчас уже речь о том, что, в общем-то, можно поговорить об уровне вооружений, которые могут оказаться в Украине, о том, как вообще поставлять туда оружие и так далее...

А вот, скажем, интонации, которые издает подчиненная страна, совершенно несовместимы с тем, как можно нам с ними разговаривать.

- Это кто говорит «подчиненная»?

- Это я сказал «подчиненная».

- Украина?

- Да, Украина. Там все время самые непримиримые заявления о России. А американцы, как ни странно, начальники, говорят: почему же, мы можем поговорить об уровне вооружений на Украине, о том, о другом. Перед этим звучали заявления такие, что вообще нам разговаривать не о чем, что тут все вообще поставлено так, что там есть некто Псаки, официальный спикер Белого дома, и вот она говорила, что некоторые вопросы, поднятые Россией, вообще не подлежат обсуждению.

То есть, опять же, совершенно хамский тон был. Сейчас тон совершенно деловой.

Мне кажется, что давайте обождем немножко. Потому что начался разговор, и американцы говорят, что мы ждем в самое ближайшее время продолжение этих переговоров. Ну, дай Бог....

- Виталий Алексеевич, а вот происшествия, события в Казахстане, решимость Путина, ОДКБ, решимость России, они положительно повлияли на переговоры или отрицательно?

- Вы знаете, нет, я бы сказал, они отрезвляюще повлияли. Скажем, то, что Россия в свое время не вмешалась при Януковиче в Украину таким же радикальным образом, которым она вмешалась сейчас, то, что Россия сделала перед этим заявление, что все отступления закончены, давайте теперь говорить уже - всё дальше, мы уже отступать не будем.... И вот Россия показала, что она уже всё, она уже до своего края дошагала, а теперь давайте будем разговаривать, уже дальше мы отступать не будем, если вы поставите ракеты, это… Несколько раз возникали слова о Карибском кризисе, что это будет, в общем, кризис, и очень серьезный.

Я думаю, что серьезность этого кризиса поняли и американцы. Не надо «одуряться» пропагандой и болтовней, которая ведется в прессе, не надо, так сказать, зачитываться прогнозами политологов, давайте мы сами такими не будем.

Сейчас официальные заявления более оптимистичные, чем они были когда бы то ни было за последние годы. Давайте подождем, вдруг чего-нибудь и получится положительное. По крайней мере, оснований для того, чтобы надеяться на худшее, сейчас у меня нет. Я думаю, ни у кого их нет, все надеются, что, может быть, что-нибудь повернется к лучшему. Дай Бон.

- Когда надежды могут оправдаться? Далеко еще до них идти?

- Я думаю, в самые ближайшие дни. Завтра уже переговоры с НАТО будут, а еще через пару дней – с ОБСЕ. Все это между собой связано. НАТО – это, в общем, те же американцы, ОБСЕ - в принципе те же самые США, которые хозяйничают на этом поле.

Это будет продолжение вчерашних разговоров.

Уже то, что они начались, и начались не с взаимной ругани, а с каких-то надежд, уже есть ожидание.

- Спасибо вам огромное, Виталий Алексеевич.

- Я вас люблю. Спасибо.