На 66-м году жизни скончался действующий председатель Европарламента Давид Сассоли. Фото: REUTERS

В ночь с понедельника на вторник на 66-м году жизни скончался действующий председатель Европарламента — Давид Сассоли. Ранее, в сентябре 2021 года, политик уже попадал в больницу в связи с тяжёлой пневмонией. Как отмечается, это было «обычное» воспаление лёгких, не связанное с коронавирусом.

Однако, похоже, оно дало серьёзные осложнения. Последние два месяца Сассоли не мог выполнять рабочие обязанности, находясь на лечении. И в декабре ушедшего года вновь попал в госпиталь в родной Италии. Его смерть последовала «на фоне дисфункции иммунной системы».

Если говорить простыми словами, это неспособность организма дать отпор инфекции. В таком состоянии даже рядовая простуда, с которой легко справится здоровый человек, может стать летальной. Возникает «дисфункция иммунитета» по самым разным причинам — от стресса и недоедания до тяжелых болезней наподобие СПИДа. В случае Сассоли, конкретные подробности о причинах смерти его пресс-служба обещает обнародовать позднее.

Покойный председатель Европарламента был, если так можно сказать, профессиональным политиком. Окончил отделение политологии в Сапиенце (Римском университете). Успешно работал журналистом, освещал ключевые события новейшей истории, такие как падение Берлинской стены-1989.

В 2009 году участвовал в выборы в Европарламент и победил, набрав свыше 400 тыс. голосов по своему мажоритарному округу. И с тех пор стал заседать в этом наднациональном органе Евросоюза. В 2019 году Сассоли стал его председателем, выдвинувшись от блока под названием «Прогрессивный альянс социалистов и демократов». Это те самые силы, которые выступают за неограниченный приём мигрантов и внедрение нетрадиционных ценностей, и в председательство Сассоли никаких изменений данного курса не было.

В 2019 году Сассоли стал председателем Европарламента, выдвинувшись от блока «Прогрессивный альянс социалистов и демократов» Фото: REUTERS

Помимо того, Сассоли поддерживал антироссийские «рестрикции» Евросоюза — за что был включен в ответный санкционный список МИД РФ весной прошлого года. Также отмечается, что покойный имел двух детей и был фанатом футбольного клуба «Фиорентина» из родной Флоренции.